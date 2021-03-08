Что будет с рублем, нефтью и биржей на этой неделе

Рубль переживает негативный для себя период из-за санкционной угрозы и роста доходности американского госдолга, на рынке нефти ожидается дефицит после встречи ОПЕК+, а сырьевые компании могут быстро почувствовать прилив сил. Таков прогноз экспертов "РГ" на наступившую неделю.

Рубль

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- Прошедшая неделя была негативной для валют развивающихся стран. Главной локальной новостью для российской валюты стало сообщение Bloomberg о планах США и Великобритании ввести дополнительные санкции против России, включая, возможно, санкции на госдолг. В моменте курс поднимался до 75 рублей за доллар.

Рубль поддерживает рост нефти по итогам встречи ОПЕК+. Участники сделки продлили ограничения, Саудовская Аравия продолжит добровольный отказ от добычи на 1 млн баррелей в сутки, а Россия некритично увеличит добычу для компенсации сезонного роста спроса. Тем не менее рост нефти компенсируется увеличением операций Минфина, который в марте купит валюты на 148,1 млрд рублей, против 45,6 млрд рублей в феврале.

Причиной общего негатива в рисковых активах остается рост доходностей американского госдолга. При этом неожиданно сильные данные по рынку труда, опубликованные в пятницу вечером, только усугубляют проблему. Представители ФРС США, вероятно, попытаются сгладить эффект своими заявлениями, но уже во вторник начнется "неделя тишины" перед мартовским заседанием, поэтому рынки, вероятно, останутся под давлением на следующей неделе.

В ближайшем будущем Великобритания планирует обсудить новые санкции против России с европейскими партнерами, на этом фоне вероятны локальные всплески, но пока рубль восстанавливает позиции. Мы ожидаем, что курс вернется в коридор 73,5-74,5 рубля за доллар, но появление новых заявлений о возможных жестких санкциях отправит его на 75 рублей.

Нефть

Анна Морина, руководитель аналитического управления банка "Открытие":

- 14-я встреча ОПЕК+ преподнесла нефтяному рынку сюрприз в виде принятого решения не увеличивать добычу в апреле 2021 года, несмотря на прогнозы по быстрому восстановлению мировой экономки и росту спроса на нефть и нефтепродукты. Рынок ожидал роста добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, складывающегося из отказа Саудовской Аравии от добровольного дополнительного сокращения на 1 млн баррелей в сутки и увеличение добычи всеми странами ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей. Котировки отреагировали мгновенным ростом почти на 5%, достигнув уровня начала 2020 года.

Исключения для России и Казахстана, которые смогут нарастить добычу на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно, в итоге приведут в апреле к росту предложения на 150 тысяч баррелей в сутки.

Общее выполнение условий участниками соглашения на 103% обнадеживает и с большой долей вероятности страны и в дальнейшем будут соблюдать соглашение. Нигерия в январе смогла выполнить свои обязательства по дополнительным сокращениям из-за предыдущих перепоставок. Зато страны, недовыполнившие свои обязательства по сокращению, получили отсрочку до июля 2021 года, что также добавит некоторые объемы нефти по сравнению с предыдущими расчетными.

Для Саудовской Аравии продление сокращения добычи в 1 млн баррелей в сутки (кроме возможных внешнеполитических выгод) становится выгодным, если цена в результате этого действия вырастет на тот же или больший процент. Сейчас дополнительное сокращение добычи - около 10%, из них цена отыграла 5% сразу, сейчас эта цифра приблизилась к 7%. Остальные страны находятся в еще более выгодном положении.

В результате решения ОПЕК+ в апреле-мае ожидается дефицит на рынке нефти. Одной из причин, по которой ОПЕК+ пошел на такое существенное сжатие предложения, возможно, является желание максимально сократить мировые накопленные запасы дешевой нефти (закупленные в том числе Китаем в период низких цен 2020 года). Запасы снижаются, но остаются все еще на повышенном уровне. При выбранной стратегии ОПЕК+ эти избыточные запасы могут уйти к середине или к концу года.

Фактор, который служил ограничением влияния действий ОПЕК+ на рынок (а именно возможность быстрого роста добычи сланцевой нефти в США при повышении цен), в настоящее время в игру не вступает. Добыча сланцевой нефти не спешит расти - если раньше при цене около 50 долларов за баррель нефти марки WTI мы видели резкий рост количества буровых установок и через 6-9 месяцев такой же резкий прирост добычи нефти, то сейчас картина другая. Возможным объяснением является то, что частные инвесторы пересмотрели свои требования к доходности на капитал в сторону повышения и наличием более интересных направлений вложения средств (та же возобновляемая энергетика).

Более дальние фьючерсные контракты, хоть и подтягиваются вслед за короткими, но остаются ниже. То есть рынок все еще верит, что переход на "рыночное" регулирование цен состоится. Пока разыгрывается классический сценарий олигополистического рынка с регулируемыми ценами. И как мы помним, рано или поздно такое регулирование заканчивалось и наступала коррекция.

На этой неделе цены на нефть могут протестировать уровень 70 долларов за баррель нефти марки Brent, хотя укрепляющийся доллар не даст ценам вырасти очень сильно. При цене выше 75 долларов за баррель может начаться замедление спроса.

Биржа

Эдуард Харин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал":

- Мы считаем, что в ценах нефтегазовых компаний еще далеко не заложены текущие цены на нефть, даже если принять во внимание, что в будущем они могут оказаться несколько ниже, если смотреть на кривую фьючерсов. Мы ожидаем позитивной динамики на этой неделе, так как много фондов в последнее время скорее были underweight в нефтегазовых компаниях (судя по динамике самих акций, и их реакции на рост нефти) и последние изменения в сделке ОПЕК+ (сохранение текущего статуса) стали для многих неожиданными.