Что знает о женщине статистика

Женщины - высшие существа. В России их на 10,5 млн чел. больше, чем мужчин. И их доля (вот мудрое слово!) в населении потихоньку растет. В 1835 г. - 51%, в 1926 г. - 53%, в 2020 г. - 54%.

Но они, великолепные существа, еще и живут на 10 лет дольше! В России у них ожидаемая продолжительность жизни больше на 10 лет, чем у так называемого сильного пола (в 1897 г. - на 2 года)! По этому разрыву в летах, по стайкам подруг в театрах и музеях, когда всем - "далеко за", но все - уже без "него", мы - одни из мировых рекордсменов. На каждого Адама, когда ему за 70 лет, в России приходятся две Евы.

Так не хочется оставлять одну свою женщину, или кому-то отдавать ее! Мы станем счастливейшей страной, когда театры заполнятся парами за 70 лет, и пусть они держатся за руки. Мы знаем, что это возможно. От разницы в том, сколько живут Ева и Адам, никуда не денешься, но в Израиле она - всего 3 года, в Италии - 4, в Германии и Испании - 5 лет. Все-таки лучше, и больше надежды быть вместе!

В 1960 г. почти две трети девушек бросались замуж, когда им было от 18 до 24 лет. В 2019 г. - лишь 30%. Больше свободы, но больше ли счастья?

Женщины - высшие существа. Они еще и рожают. Только им по-настоящему известна тайна жизни. На одну женщину в России приходится полтора ребенка ("суммарный коэффициент рождаемости"). Странная штука статистика - делит надвое и натрое живые существа, но как еще измерить? Всего лишь 60 лет тому назад на 1 женщину приходились 2,5 детей. А сейчас в России мало детских колясок, мало детей в школах, так мало, что мы будем, по прогнозам, сокращаться на несколько сот тысяч человек в год. С легким ужасом и сожалением мы смотрим на XIX век, когда рожали по 6 - 7 детей. У Николая I было 7 детей в браке, у Александра II - 8 детей от первой жены, 4 - от второй, у Александра III - 6 детей. Если вдуматься, какое это чудо и какая тяжелейшая работа, когда жизнь женщины, выхаживающей и выкармливающей свое дитя, на годы, до крайности наполнена одним только ребенком, глубокой связью с ним каждое мгновение каждого дня.

Мы знаем, что в российских семьях может быть больше детей. Даже в ряде развитых, "дорогих" стран, где цена решения о ребенке непомерно велика, рождаемость выше, чем в России (США, Великобритания, Франция, Чехия и др.), не говоря уже о Бразилии, Аргентине, Турции - о всех тех развивающихся экономиках, с которыми сравнивают Россию. В состоятельном Израиле, во многом русскоязычном, на женщину приходится 3 детей. Это - вопрос культуры, необычайной любви к детям и огромной поддержки со стороны государства.

Женщины - сверхосторожные существа. Замуж в наши времена их никто не гонит, и стали они соединяться с сильной половиной человечества, "чтобы любить и беречь друг друга", гораздо реже - и позже. В 2019 г. на 1000 человек, живущих в России, приходилось 6,5 браков, в 1950 г. - целых 12. В 1960 г. почти две трети девушек бросались замуж, когда им было от 18 до 24 лет. В 2019 г. - всего лишь 30-31%. За этим - огромные изменения, больше свободы, больше изменчивости, больше проб и осторожности, больше встреч и расставаний, но больше ли счастья? В 1960 г. только 15% невест были старше 34 лет. А сегодня? 27%! Как жаль этих ранних юношеских семей, их нерасчетливости, их влюбленности, их торопливости и неустроенности во всем. И, в конечном счете, в них было больше единственности, нерасторжимости и, наверное, предназначенности друг для друга. Люди, конечно, есть люди, и не было этой единственности никогда, но уникальности было больше - когда только ты и я, хочется сказать, на веки вечные, никто тебя не заменит, ты - неповторим.

Именно жены в 2-3 раза чаще, чем мужья, инициируют развод. Это они решительно дают отставку, стреляя из всех орудий!

Впрочем, оставим всё это поэтам, ибо в наш напряженный век женщины еще и очень решительные существа. В 1950 г. в России на 1000 человек приходилось 0,5 развода, в 2019 г. - 4,2. Многократное усиление желаний уйти, бросить, переменить всё. На каждые 100 свадеб в 1950 г. приходились 4 развода, в 2019 г. - целых 65. В среднем живут вместе до развода около 10 лет (ТАСС, 2020). Именно жены в 2-3 раза чаще, чем мужья, инициируют развод. Это они решительно дают отставку, стреляя из всех орудий!

Женщины - сверхсильные существа! Каждый божий день, по будням, в среднем они отдают дому и детям по 5,6 часов, в 3,5 раза больше времени, чем их мужья, а в выходные - 6,5 часов в день, в 2 раза больше, чем их дорогие и драгоценные (ТАСС, Росстат, 2019). Как они живут при этом - непонятно, ибо еще и пашут в нашей могучей экономике. Да еще и время на дорогу - туда и обратно! Богатырки! 48,7% всех занятых в России - женщины, 44,7% руководителей, 62,7% специалистов "высшего уровня квалификации", две трети "высших" спецов в здравоохранении, 83% - тех, кто в образовании, 71% - в бизнесе и администрировании, 66% - в праве, культуре, "гуманитарке". А рабочих? 216 тыс. женщин - рабочие в строительстве, 170 тыс. - в металлообработке и машиностроении, 1,1 млн. - в пищевой, текстильной, швейной, деревообрабатывающей промышленности. И - когда же это закончится? - 2,6 млн неквалифицированных рабочих прекрасного пола, из них 1,1 млн в прислугах и уборщицах, почти 500 тыс. в горной добыче, строительстве, на транспорте и в обрабатывающей промышленности (Росстат, 2019).

А что хочется? Холить и лелеять! Никакого больше бессмысленного и тяжелого труда, спокойные, разумные, состоятельные семьи, полные женщин, делающих то, что хотят, желающих и достигающих именно того, что желается. Пусть будет подчеркнута их красота, пусть никто не обрезает им крылья, да воздастся им за их сердца, за их силу, за способность вынести на руках всех, кто их любит. Больше детей, больше легкости и удачи, меньше одиночества и, конечно, больше любви, ради которой, может быть, все и устроено.