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08.03.2021 09:58
Рубрика: Общество

Цифровой анализ достижений добавит школьникам баллы к ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Кружковое движение Национальной технологической инициативы открыло прием достижений школьников на всероссийский цифровой конкурс "Талант 20.35". Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в более 100 российских вузов.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Достижения школьников будут оцениваться по семи направлениям. Среди них - "Программирование на Python", "Решение комплексных инженерных задач", "Программная робототехника", "Искусственный интеллект", "Естественно-научное исследование", "Проектная деятельность" и "Информационная безопасность". Чем больше школьник участвовал и добивался успеха в разных мероприятиях, проектах, конкурсах, хакатонах, и в прошлые годы и в этом году, - тем больше он получает баллов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не планируется упрощать

- Все семь компетенций конкурса "Талант 20.35" включены в перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ и дающий право на дополнительные баллы при поступлении. Количество вузов, признающих дипломы "Таланта 20.35", выросло более чем вдвое, - подчеркнул лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Мы планируем запустить на платформе "Талант" "личный кабинет" для вузов, где университет сможет заявить свою целевую компетенцию и привлекать под нее будущих студентов. Первый шаг уже сделан: такие вузы, как ДВФУ, Московский политех, МАИ, Университет Иннополис, СевГУ уже заявили свои мероприятия для школьников, которые теперь учитываются в конкурсе "Талант 20.35"".

Конкурс "Талант 20.35" основан на цифровом анализе достижений школьников. До 31 мая старшеклассники могут зарегистрироваться на цифровой платформе "Талант" Кружкового движения НТИ talent.kruzhok.org, talent2035.nti-contest.ru и загрузить информацию об участии в олимпиадах, хакатонах, проектных школах, пройденных курсах и т.д. В конкурсе учитываются и другие соревнования - от "Университета 20.35", "Яндекс.Лицея", "Сириуса", "Сколково", и других.

Достижения в каких конкурсах принесут заветные баллы? Олимпиада Кружкового движения НТИ, проектные школы, челленджи и хакатоны "Практики будущего", конкурс проектов RUKAMI, интенсив "Архипелаг 20.35" Национальной технологической инициативы, конкурсы "Большие вызовы", "Цифровой прорыв", "Дежурный по планете", "Реактор", Кубок "Преактум", онлайн-курсы, соревнования по робототехнике, вузовские олимпиады и проектные школы и другие.

Участники с наивысшими баллами получат дипломы победителей и призеров, которые могут представить при поступлении в университеты и получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Общество Образование ЕГЭ в России

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