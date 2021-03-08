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08.03.2021 23:54
Рубрика: В мире

Депутат бундестага ФРГ подал в отставку из-за коррупционного скандала

Текст: Максим Макарычев

Николас Лебель, депутат немецкого парламента от партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, подал в отставку из-за скандала с покупкой масок во время пандемии после того, как выяснилось, что его фирма заработала 250 тысяч евро от их продаж.

Фото: gettyimages
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Первоначально он планировал продолжить работу в качестве депутата, но в понедельник заявил, что немедленно уходит в отставку, сообщает ВВС. По информации от источников в парламентской группе, ведущей расследование данного скандального дела, в нем оказался задействован конфликт интересов. Речь идет о том, что благодаря связям законодателя фирма получила приоритетную возможность в распространении лицевых покрытий среди потребителей.

Эта новость появилась всего за неделю до проведения региональных выборов в двух немецких землях, включая избирательный округ Лебеля в Баден-Вюртемберге, где состоялись массовые продажи масок. Когда на минувшей неделе появились первые сообщения о сделке, Лебель сказал, что продолжит работу в качестве депутата до проведения новых выборов в бундестаг в сентябре. Однако вскоре он столкнулся с призывами высокопоставленных политиков, в том числе лидеров Христианско-демократического союза, в которой он состоит, и ее баварскими союзниками из партии ХСС, отказаться от своего места в парламенте.

"Чтобы избежать дальнейшего ущерба для моей партии, я немедленно ухожу в отставку и слагаю с себя депутатские полномочия", - заявил 34-летний Лебель.

Другой член парламента, вовлеченный в подобный скандал с покупкой масок, Георг Нюсслейн из ХСС, также объявил, что покидает партию. Как отмечает немецкое издание Tagesschau, он подвергся давлению со стороны однопартийцев, призвавших его сложить депутатский мандат. После того как Нюсслейн заявил о выходе из ХСС, генеральный секретарь партии Маркус Блюм сказал, что этот шаг был неизбежен, в том числе для того, чтобы "предотвратить дальнейший ущерб для партии".

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Нюсслейн представлял ХСС в бундестаге почти 20 лет, в настоящее время является заместителем лидера парламентской фракции Союза. Он заявил, что больше не будет баллотироваться в бундестаг, в частности на выборах в сентябре этого года, и объявил о выходе из парламентской фракции союза. Вместе с тем Нюсслейн заявил, что хочет сохранить свой мандат до конца избирательного срока.

Данный скандал возник в ключевой год выборов для ХДС/ ХСС: в сентябре в Германии должны пройти парламентские выборы, а канцлер Ангела Меркель собирается уйти в отставку после более чем 15 лет пребывания в должности. Вместе с тем опрос, проведенный для газеты Bild в минувшие выходные, показал, что поддержка блока ХДС/ХСС упала до 32 процентов - самого низкого показателя с тех пор, как в Германии год назад началась пандемия коронавируса.

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