Должен ли учитель знать, чем "кринж" отличается от "краша"

Учитель русского языка и литературы Диана Минец из Череповца - финалист конкурса "Учитель года России-2020" - работает в Женской гуманитарной гимназии. Ей 34 года, она кандидат филологических наук и очень продвинутый педагог. Она рассказала "РГ", нужно ли современному учителю знать язык, на котором говорят школьники, и чем "кринж" отличается от "краша".

Диана Минец: Обычно мы учебный год начинаем с обзора такого рода "словарей", "лексиконов" года. Это прекрасно вписывается в программу русского языка. И учителю в данном случае выпадает уникальная возможность рассмотреть все словообразовательные цепочки, способы словообразования, тенденции развития языка, так что, знаете, в данном случае и не так уж плохо знать современный контекст.

Правда ли, что современные дети "ничего не читают"?

Диана Минец: Современные дети читают, и очень много читают, даже, возможно, больше, чем мы в их возрасте в свое время. Но… они читают другое. Новостные ленты в соцсетях, посты, твиты и прочее. И в любом случае учителю сегодня придется это учитывать. Нельзя преподавать в отрыве от реальности. Это должно стать форматом или формой (на Ваше усмотрение), своего рода контекстом, с которым нужно считаться, если мы не хотим окончательно потерять интерес детей к школе. А так… не стоит исключать из сферы их интересов современную литературу - хорроры, антиутопии, аниме, комиксы. Сейчас молодежь интересуется и нехудожественной литературой - психология, менеджмент, маркетинг, тайм-менеджмент, лидерство, управление.

Справка "РГ"

"Кринж" на молодежном сленге - это что-то, вызывающее чувство стыда и омерзения.

"Краш" - означает объект обожания, тот в кого влюбляются.

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