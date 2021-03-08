Должен ли учитель знать, чем "кринж" отличается от "краша"

Диана Минец: Обычно мы учебный год начинаем с обзора такого рода "словарей", "лексиконов" года. Это прекрасно вписывается в программу русского языка. И учителю в данном случае выпадает уникальная возможность рассмотреть все словообразовательные цепочки, способы словообразования, тенденции развития языка, так что, знаете, в данном случае и не так уж плохо знать современный контекст.
Правда ли, что современные дети "ничего не читают"?
Диана Минец: Современные дети читают, и очень много читают, даже, возможно, больше, чем мы в их возрасте в свое время. Но… они читают другое. Новостные ленты в соцсетях, посты, твиты и прочее. И в любом случае учителю сегодня придется это учитывать. Нельзя преподавать в отрыве от реальности. Это должно стать форматом или формой (на Ваше усмотрение), своего рода контекстом, с которым нужно считаться, если мы не хотим окончательно потерять интерес детей к школе. А так… не стоит исключать из сферы их интересов современную литературу - хорроры, антиутопии, аниме, комиксы. Сейчас молодежь интересуется и нехудожественной литературой - психология, менеджмент, маркетинг, тайм-менеджмент, лидерство, управление.
Справка "РГ"
"Кринж" на молодежном сленге - это что-то, вызывающее чувство стыда и омерзения.
"Краш" - означает объект обожания, тот в кого влюбляются.
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