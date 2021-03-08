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08.03.2021 19:58
Рубрика: В мире

Джонсон отказался комментировать интервью Меган Маркл Опре Уинфри

Текст: Юрий Когалов
Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/Pool via REUTERS Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/Pool via REUTERS
Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать интервью, которое дали американской телеведущей Опре Уинфри принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Как пояснил сам глава правительства Соединенного Королевства, он не собирается вмешиваться в дела монаршей семьи.

Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили пол своего будущего ребенка

"Я всегда испытывал глубокое восхищение по отношению к королеве и той объединяющей роли, которую она играет в нашей стране и в Содружестве. А что касается других вопросов, связанных с королевской семьей, я уже давно не комментирую дела королевской семьи и не намереваюсь отходить от своего правила и сегодня", - цитирует заявление Джонсона РИА Новости.

Напомним, в интервью, которое дала Меган Маркл, прозвучало несколько заявлений, болезненно ударивших по имиджу британской монархии. Речь шла конфликтах, которые возникли между супругой принца Гарри и другими членами семьи, опасениях по поводу цвета кожи ее ребенка, суицидальных мыслях, которые у нее возникали из-за всей этой ситуации.

После вышедшего в эфир интервью в Британии зазвучали призывы к отмене монархии. Букингемский дворец пока хранит молчание.

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