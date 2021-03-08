Эксперты назвали самые женские профессии 2021 года

Среди всех профессий самыми женскими оказались менеджер по персоналу (87% таких работников - дамы), экономист (79%) и финансовый аналитик (68%). Такие данные специально для "РГ" привел портал SuperJob, изучив свою базу резюме.

"На столичном рынке труда женщины-финансисты или экономисты чувствуют себя очень уверено, их зарплатные притязания зачастую превышают уровень, указанный мужчинами", - уточняют аналитики SuperJob.

Явно лидируют дамы на кадровой позиции "специалист по работе с клиентами" - там они оставили мужчинам лишь 30% ставок. При этом среди менеджеров по продажам ситуация практически обратная - 60% против 40% в пользу сильной половины человечества.

Рекламные и PR-отделы компаний укомплектованы женщинами на 63% и 62% соответственно. Кроме того, в большинстве дамы и в таких профессия, как эколог (65%) и архитектор (60%).

Мужчины надежно застолбили за собой IT-сферу - среди программистов "1С" их 86%, среди тестировщиков - 61%. Похожая ситуация у проектировщиков (72%) и технологов (71%) - большинство вакансий заняты мужчинами.

Сложнее всего обнаружить женщин среди машинистов и слесарей - примерно по 1%. Чуть чаще они встречаются на позициях крановщиков (18%) и маляров-штукатуров (32%).