Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе после неудачного сезона в "Ангелах" Евгения Плющенко.

В эфире Первого канала Этери Тутберидзе рассказала, что дать второй шанс Косторной ее уговорила дочь Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду. Но фигуристке предстоит пройти испытательный срок в два месяца.

- Алена должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду, - отметила Этери Георгиевна. - И она должна запрыгать тройной аксель.

Косторная согласилась, что должна доказать, что достойна кататься в этой группе и достойна внимания тренеров.

- Шестое место в финале Кубка России четко дает понять, что у тебя все в жизни не так. И это надо менять, - отметила спортсменка. - Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения.

В этом сезоне у Косторной было много проблем со здоровьем. Она не смогла отобраться на чемпионат мира.