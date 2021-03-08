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08.03.2021 18:35
Рубрика: Спорт

Откатила назад

Косторная вернулась к Тутберидзе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе после неудачного сезона в "Ангелах" Евгения Плющенко.

В эфире Первого канала Этери Тутберидзе рассказала, что дать второй шанс Косторной ее уговорила дочь Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду. Но фигуристке предстоит пройти испытательный срок в два месяца.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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- Алена должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду, - отметила Этери Георгиевна. - И она должна запрыгать тройной аксель.

Косторная согласилась, что должна доказать, что достойна кататься в этой группе и достойна внимания тренеров.

- Шестое место в финале Кубка России четко дает понять, что у тебя все в жизни не так. И это надо менять, - отметила спортсменка. - Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения.

В этом сезоне у Косторной было много проблем со здоровьем. Она не смогла отобраться на чемпионат мира.

Спорт Фигурное катание

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