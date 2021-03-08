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08.03.2021 17:04
Рубрика: Экономика

"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию

Текст: Елена Манукиян

В понедельник, 8 марта, груз с российским углеродно-нейтральным сжиженным природным газом прибыл из Мурманска в терминал "Дрэгон" Великобритании. Это первая партия зеленого СПГ, доставленная в Атлантический бассейн, говорится в пресс-релизе ООО "Газпром экспорт". Отмечается, что покупателем выступила компания "Ройял Датч Шелл", а отправителем - Группа "Газпром".

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По условиям соглашения, "Газпром" и "Шелл" совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы. Используемые в сделке квоты на СО2 будут погашены. Таким образом, поставляемая в рамках нее партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления. "Использование сертификатов, полученных за реализацию природоохранных проектов, для компенсации тех выбросов, которые невозможно устранить или снизить, - важный шаг в поиске путей сокращения выбросов по всей цепочке производства и сбыта сжиженного природного газа", - говорит исполнительный вице-президент "Шелл Энерджи" Стив Хилл.

По словам генерального директора "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой, эта первая для Группы "Газпром" поставка, реализованная совместно с давним партнером "Шелл", стала еще одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Она подчеркнула, что природный газ остается самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива.

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