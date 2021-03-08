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08.03.2021 22:30
Рубрика: Власть

Министерство для семьи

Глава государства дал поручения по защите детей
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Государство расширит поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и сирот, а также усовершенствует работу опеки. Такие поручения подписал президент по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

До июля правительство должно определить федеральный орган власти, который займется выработкой и реализацией госполитики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. В функции ведомства войдет разработка мер соцподдержки семей с детьми, детей в трудной жизненной ситуации, сирот и оставшихся без попечения родителей, а также мер по профилактике семейного неблагополучия. О необходимости создания единого ведомства по делам семьи на заседании Совета заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она предложила переименовать минтруд в министерство труда, социальной защиты и семейной политики. Сейчас в России нет центра управления семейной политикой на федеральном уровне - эти функции разбросаны по разным структурам: кроме минтруда это, например, минпросвещения, минздрав и МВД. При этом в ряде регионов уже успешно работают свои "министерства семьи". "Может быть, это тот случай, когда региональные практики нужно брать на вооружение в масштабе всей страны", - предложила она. Матвиенко предложила не плодить дополнительных структур, а закончить с "межведомственной неразберихой", грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного. "Если такое решение будет принято, министерство труда и соцзащиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи", - поддержал идею глава ведомства Антон Котяков. "Процесс собирания вопросов семейной политики в единое ведомство может стать огромным ресурсом по помощи семье и детям", - заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова через пресс-службу, передает ТАСС.

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Еще одно поручение - к июлю кабмин должен представить предложения по поправкам, расширяющим виды и формы господдержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Стандарты предоставления господдержки должны учитывать потребности каждой семьи, включая помощь по месту фактического проживания. Будут внесены поправки по социальному сопровождению детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Президент поручил проанализировать региональную практику по профилактике и предотвращению подростковой токсикомании. Нужно представить предложения по совершенствованию законодательства для регулирования оборота товаров, использование которых не по назначению может вызывать токсическое опьянение, опасное для детей.

Несколько поручений касается органов опеки и попечительства. К июлю правительство совместно с региональными властями должно рассмотреть вопрос о совершенствовании их работы в отношении детей. И надо законодательно уточнить полномочия органов опеки и попечительства, исключив несвойственные функции и закрепив правовые основы межведомственного взаимодействия. Кроме того, Владимир Путин указал разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников опеки.

До осени правительство совместно с региональными властями должно утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы. В "дорожной карте" нужно предусмотреть, в частности, совершенствование законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Напомним, что социальные сироты - дети, оказавшиеся на попечении государства при живых родителях, и частая причина этого - социальное и финансовое неблагополучие семей.

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Кузнецова считает, что поручения имеют эпохальное значение - это создание инструмента защиты семьи, детей, семейных ценностей. "В принятых поправках к Конституции РФ особое внимание уделено защите семьи, материнства, отцовства и детства, в частности, детям-сиротам - государство берет на себя обязанности родителя в отношении них. Все это накладывает новые обязанности, требования, формирует новый запрос", - пояснила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Президент Администрация Президента Правительство Минпросвещения Правительство Минздрав Правительство МВД Правительство Минтруд Президент Уполномоченный по правам ребенка

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