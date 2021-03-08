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Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021"

Новости
    08.03.2021, 20:43
Текст:   Олег Усков

Петербуржский неорейв-проект Little Big, который должен был представлять Россию на "Евровидении" прошлого года, но по известной причине не смог, на конкурс года текущего в Роттердам не поедет (хотя все были уверены в обратном).

Об этом фронтмен коллектива Илья Илья Прусикин только что заявил во время прямой онлайн-трансляции национального отбора претендентов.

Также в эфире канала было объявлено, что на участие в "Евровидении" от России претендуют Манижа, 2Маши и Therr Maitz.

Ранее LB выпустили новое видео, за несколько часов собравшее почти миллион просмотров.

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