ИСУ утвердил обязательные элементы для коротких программ фигуристов

Обычно обязательные элементы утверждаются на ежегодных конгрессах Международного союза конькобежцев (ИСУ). Но июньский конгресс 2021 года в тайландском Пхукете был по понятным причинам сначала перенесен на неопределенный срок, а затем на состоявшемся 2 марта онлайн-заседании Совета ИСУ и вовсе отменен. Он должен состояться в июне 2022-го в том же Таиланде.

Но фигурное катание не ждет. Чемпионат мира-2021 пройдет в Стокгольме, а не попавшие в шведскую столицу фигуристы-одиночники и дуэты могут уже хоть сейчас начать разучивать новые короткие программы, элементы которых на сей раз утверждены Техническим комитетом ИСУ на новый сезон 2021-2022 годов.

Именно с такими короткими программами фигуристам и предстоит выступать на соревнованиях, начиная с 1-го июля. Об этом сообщается на сайте ИСУ.