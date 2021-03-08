Новости

Как поздравили женщин на военных базах России в Армении и Абхазии 14:50
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России 14:26
ИСУ утвердил обязательные элементы для коротких программ фигуристов 14:09
Таиланд сократит срок карантина для привитых от COVID-19 иностранцев 14:08
Крупное ДТП в Самарской области будет расследовать СК 14:00
Вяльбе назвала Большунова королем 13:53
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России 13:45
Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем 13:26
Видео: Животные зоопарка в Москве в честь 8 Марта получили ледяные угощения 13:19
Названы популярные у москвичек марки автомобилей 12:54
В Москве еще 1037 пациентов вылечились от коронавируса 12:16
Захарова рассказала, как празднует 8 марта 12:14
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение 12:10
Ракова: Москва готова к любому сценарию развития событий с COVID-19 11:52
На тульской стоянке сгорело 13 автомобилей 11:14
"Единая Россия" по всей стране поздравляет женщин с 8 Марта 11:09
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве 11:01
Названы наиболее востребованные профессии на рынке труда 10:49
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили пол своего будущего ребенка 10:38
Мишустин: Женщины вносят большой вклад в развитие России 10:36
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения 10:21
В Самарской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли семь человек 10:19
Названы сроки первых поставок в Сараево российского газа из "Турецкого потока" 10:01
NYT узнала о подготовке США кибератак по российским системам 10:00
Названы топ-10 суперфудов для диабетиков 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
Какие букеты сегодня принято дарить на 8 Марта
Какие букеты сегодня принято дарить на 8 Марта
08.03.2021 14:09
Рубрика: Спорт

ИСУ утвердил обязательные элементы для коротких программ фигуристов

Текст: Софья Карпова

Обычно обязательные элементы утверждаются на ежегодных конгрессах Международного союза конькобежцев (ИСУ). Но июньский конгресс 2021 года в тайландском Пхукете был по понятным причинам сначала перенесен на неопределенный срок, а затем на состоявшемся 2 марта онлайн-заседании Совета ИСУ и вовсе отменен. Он должен состояться в июне 2022-го в том же Таиланде.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком

Но фигурное катание не ждет. Чемпионат мира-2021 пройдет в Стокгольме, а не попавшие в шведскую столицу фигуристы-одиночники и дуэты могут уже хоть сейчас начать разучивать новые короткие программы, элементы которых на сей раз утверждены Техническим комитетом ИСУ на новый сезон 2021-2022 годов.

Именно с такими короткими программами фигуристам и предстоит выступать на соревнованиях, начиная с 1-го июля. Об этом сообщается на сайте ИСУ.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Празднование 8 Марта
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Назван виновный в ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
Таиланд сократит срок карантина для привитых от COVID-19 иностранцев
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"