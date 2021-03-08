К 19 марта рубль отыграет потери и устремится к новым высотам

Курс рубля продолжает лавировать между политикой, нефтью и санкциями. Так получилось, что в настоящий момент для нашей валюты очень не просто выбрать приоритетный фактор ценообразования.

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель инвестиционного клуба Frendex, оценил возможные последствия от этих факторов и дал оптимистический прогноз по курсам валют:

- Рост стоимости нефти более чем на 6 процентов отразился недельным снижением курса рубля против доллара на 0,2 процента. Это стало неожиданностью для большей части трейдеров.

Очевидной причиной такого отставания рубля от цен на нефть выступают санкции со стороны ЕС и США. Что любопытно. Сейчас рубль пугают не расширение ограничений против ряда чиновников, олигархов и НИИ. На него давит риск усиления санкционного давления, которые анонсировали США и Великобритания перед выходными. Также важно отметить, что сама по себе котировка доллар/рубль была весьма волатильной всю неделю.

Сейчас важно понять, насколько реально введение более суровых санкций, в том числе и против государственного долга России. Разговор о таких ограничениях в рамках "санкций из ада" ведется в США с 2018 года. Однако фактических шагов по их применению пока не предпринималось.

Думаю, американские политики плотно возьмутся за это только после принятия решения об объеме поддержки собственной экономике. Вопрос хоть и близок к решению, но еще не на финишной прямой. Да и в целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом.

Следовательно, с начала недели российская валюта начнет отыгрывать рост цен на нефть, который не смогла воспользоваться ранее. Думаю, при сохранении текущей стоимости сырья, российский валюта может начать неделю ближе к отметке в 73,37 и продолжить укрепление вплоть до уровня 72,72 против доллара (по итогам закрытия торгов на Московской бирже доллар стоил 74,20 рубля).

Также нельзя не отметить изменения в глобальных настроениях трейдеров. Падение цен на золото и рост доходности по десятилетним облигациям США указывают на то, что период "страха за будущее" подходит к концу.

При этом всем известно, что сами по себе облигации очень консервативный инструмент. Возвращение инвесторов в них, говорит о вере в продолжительный период восстановления экономики. Из этого можно сделать вывод, что рост цен на золото пока ожидать не стоит.

Рост доходности по облигациям косой прошел и по рынку акций США, которые хоть и закрылись ростом, однако торгуются ниже исторических максимумов. Учитывая, что рынок российских бумаг очень зависим от глобального настроения трейдеров, то стоит ориентироваться именно на закрытие торгов в США. Если Федрезерв не внесет существенных изменений в свой курс, то можно ожидать плавного роста после технической коррекции. Думаю, при росте цен на нефть и укреплении рубля нельзя исключать возврата индекса Московской биржи к отметке 3500.

Ну и важно отметить, что по данным Росстата инфляция в России достигла значения 5,8 процента в годовом выражений, а месячные данные составили 0,8 процента. Такие цифры указывают на возможное скорое повышение ставки ЦБ РФ, заседание которого назначено на 19 марта. Регулятору достаточно даже намекнуть на повышение ставки в апреле, чтобы еще сильнее поддержать российскую валюту на дистанции в несколько недель.