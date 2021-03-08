Каковы первые результаты вакцинации от COVID-19 в Великобритании

Статистические данные, появившиеся в Великобритании после начала интенсивной программы вакцинирования, от самой старшей возрастной группы к более молодым возрастам, обнадеживают.

После тяжелейшей эпидемии коронавируса, накрывшей Альбион в начале прошлого года, после огромного числа смертей, Великобритания смогла-таки выйти из пике. На сегодня страна, запустившая программу тотальной вакцинации населения, рассчитанную по принципу возрастов - от самого старшего и далее к более молодым возрастным группам - справляется с этой задачей вполне успешно. Первую из двух прививок от COVID-19 получили здесь 21 322 717 человек.

Второй этап программы вакцинации начался после того, как к середине февраля людям в возрасте от 70 лет и старше, проживающим в домах престарелых, медицинским работникам и тем, кто по состоянию здоровья или в связи с прочими обстоятельствами нуждался в прививке, укол был сделан. Сегодня национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства переходит к прививкам тех, кому 60 лет и старше, а также людям с сопутствующими заболеваниями.

Остальным жителям Британии в возрасте до и после 50 лет прививки продолжат делать до 15 апреля. Эта акция обещает стать самой масштабной из всех когда-либо запущенных в Великобритании. Данные управления национальной статистики показывают, что число смертей, связанных с коронавирусом, снизилось на четверть только за одну лишь последнюю неделю. Число госпитализаций из-за COVID-19 сокращается в старших возрастных группах. Таким образом программа вакцинации приносит свои результаты.