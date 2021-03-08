Как поздравили женщин на военных базах России в Армении и Абхазии

В честь Международного женского дня российские военные вручили женщинам-военнослужащим в Абхазии, Южной Осетии и Армении около трех тысяч тюльпанов.

- Более 500 представительниц прекрасного пола проходят службу по контракту в различных подразделениях соединения. В основном военнослужащие женщины являются специалистами связи, тыла и медицинской службы, - сообщили РГ в пресс-службе ЮВО.

Подарки и цветы от обычных жителей Абхазии также получили женщины-медики, которые оказывали помощь больным коронавирусом в многопрофильно военном госпитале во время пандемии.

За время работы госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысяч жителей республики. В мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысяч ПЦР-тестов.