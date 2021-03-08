Как не допустить появления в нашей стране новых горячих экологических точек. О дефиците воды, тающей вечной мерзлоте и об экологическом сборе для производителей тары. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал "Российской газете" о новых законопроектах, которые готовят в министерстве.

Игрушечная машина

Недавно я своему сыну покупал игрушечную машину. В большой коробке лежала игрушка размером с ладошку. Говорю продавцу: "Мне коробка не нужна, только машинка". Разобрали, коробку тут же выкинули, а машинку я в карман положил и сыну принес.

Зачастую у нас после похода в магазин полные ведра упаковки. Понимаете, по факту идет бездумное производство мусора, который потом потребует переработки.

Работает целая индустрия, которая на упаковочных коробках зарабатывает больше, чем те, кто производит детские машинки, например.

А вывоз мусора стоит в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть в конечном итоге за все это платят люди. И это неправильно.

По поручению президента России разработана Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Ее еще часто называют расширенной ответственностью производителя (РОП).

Концепция будет эффективной системой возврата вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот в рамках перехода к циклической экономике.

Согласно концепции РОП с 1 января 2022 года для упаковки, которая составляет до 50 процентов всего объема твердых коммунальных отходов, установлен 100-процентный норматив утилизации.

Часто после похода в магазин у нас полные ведра упаковки. Платить за ее утилизацию должны производители. Закон об этом уже готовят

А а к 2030 году объем отходов, направляемых на захоронение, сократится вдвое. Производители товаров, которые не готовы утилизировать упаковку самостоятельно, будут обязаны оплачивать экологический сбор. Считаю это совершенно справедливым.

Цикличная экономика (экономика замкнутого цикла) - это то, к чему стремимся в глобальном смысле. Что это такое?

Это подход, который предусматривает бережное и эффективное расходование природных ресурсов и максимальное возвращение в циклический оборот сырья, полученного из отходов.

Сейчас в России утилизируется лишь пять процентов вторичных ресурсов и менее одного процента органических отходов. Это очень мало.

На полигоны отправляется более 94 процентов отходов. При этом наша страна ничем не отличается от других в части образования отходов - в расчете на одного человека эта величина составляет 400 килограммов в год.

Перед нами цель - снизить образование отходов и уменьшить долю их захоронений на полигонах до 50 процентов. Согласен, это очень амбициозная цель, и работы здесь непочатый край.

Здесь важно все: от психологии граждан, которую надо менять, до новых мощностей и специальных технологий.

В нашей стране на одного человек в среднем приходится 400 килограммов отходов. Их надо будет уменьшить в два раза

Сейчас наше министерство совместно с публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" готовит нормативно-правовые акты, которые позволят новой отрасли получать меры господдержки и стимулировать ее развитие.

Например, для раздельного сбора мусора нужно оборудовать контейнерные площадки. В этом году региональные операторы приобретут порядка 88 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Однако при этом совокупная потребность по стране - почти 300 таких контейнеров.

Раздельный сбор мусора, как и раздельное питание, требует дисциплины. А еще 300 тысяч контейнеров. Фото: Марина Волосевич

Но региональные операторы в данном вопросе оказались ограничены в финансовых возможностях. Поэтому федеральный "Российско-экологический оператор" предложил снять ограничения в один процент необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования, установленной на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание. И реализовать лизинговую программу поддержки приобретения контейнеров.

Два этих предложения, при изменении двух нормативно-правовых актов, позволят региональным операторам дополнительно закупить более 160 тысяч контейнеров из заявленной потребности.

К слову, мы начали вести переговоры и по интеграции производственных и трудовых ресурсов уголовно-исполнительной системы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Я уже встречался с руководителем ФСИН России Александром Петровичем Калашниковым.

В возглавляемом им ведомстве есть производственные мощности, на которых можно наладить выпуск контейнеров. А если внедрить единый стандарт и получить общероссийский заказ, то производство будет организовано в каждом субъекте.

Чтобы не бросали

Все больше на слуху ситуации, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего. А его рекультивация стоит дорого, как, например, в Усолье-Сибирском. Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства. Но таких ситуаций возникать не должно.

Поэтому сейчас мы работаем над законопроектом, который предупредит накопление вреда окружающей среде, не допустит появления новых горячих экологических точек. Положения законопроекта распространяются как на новые проектируемые и вводимые в эксплуатацию промышленные предприятия, так и на действующие: их всего около двадцати тысяч.

Новые предприятия будут обязаны включать в проектную документацию мероприятия по ликвидации вреда и сметы этих работ. А для действующих - предусмотрены переходные положения - сроки, в которые они должны разработать планы мероприятий по ликвидации вреда. Далее к ним будут применяться требования по финансовому обеспечению этих мероприятий.

Кстати, недавно появилась методика, которая максимально объективно рассчитывает ущерб, наносимый воздушному пространству. До этого вообще не было такого понятия. Теперь утвержден алгоритм исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды.

Необходимость методик обсуждали больше десяти лет. Есть поручение президента по этому вопросу, которое необходимо выполнять. Это очень важный документ для реализации экологической политики государства. Впрочем, если говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться.

Понимаете, штраф - это крайняя мера. Мы должны отладить все шестеренки взаимодействия до такого уровня, чтобы соблюдать законодательство и не нарушать его требования было выгодно. К этому надо стремиться! И выгода от ненарушения должна быть больше сверхприбыли.

Многие предприятия открывались до того, как были приняты строгие стандарты и порядки. Ломать их сегодня и в один день заставлять поменять все технологии производства - тоже неправильно. Так мы обрушим экономику. Грани тончайшие, и их нужно учитывать.

Охранять не надо пускать

Особо охраняемые территории и экологический туризм - тема большая и сверхактуальная.

Особо охраняемые природные территории надо правильно ранжировать, они разные, и режимы их охраны тоже разные. Есть объекты, где человеку вообще желательно не находиться. Каждый пролет вертолета, проход моторной лодки может там нанести непоправимый вред. А есть территории, которые могут спокойно служить людям, принимать их на отдых, быть вполне приемлемыми для контакта между природой и человеком.

Охраняемые территории - это достояние всей страны. Вдумайтесь в эти цифры: в России сто шесть государственных природных заповедников, шестьдесят два национальных парка и шестьдесят федеральных заказников. Это, бесспорно, достояние нации.

И жители нашей страны должны иметь возможность увидеть заповедную природу, наслаждаться ее красотой, отдыхать в красивейших местах, любоваться уникальными пейзажами, наблюдать животных в естественной среде обитания. Грамотно организованный экологический туризм не принесет урона природе.

Но чтобы приехали туристы, нужно создать необходимые инфраструктурные условия. Тогда люди со всего мира смогли бы приезжать к нам, не нанося вреда экосистемам.

Во всем необходим грамотный подход и баланс. Например, Байкал. Безоговорочное достояние России и всего мира. Наша задача - сохранить его уникальную экосистему и при этом дать шанс людям наслаждаться великим озером. С 1 января 2021 года действует новый перечень видов запрещенной деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В подготовке этого документа принимали участие экологи, общественные и научные организации, главы городов, расположенных в Иркутской области и Республике Бурятия, депутаты региональных законодательных собраний и Государственной Думы России. Обсуждения шли очень жарко - с марта по декабрь 2020 года, но практически по всем вопросам был достигнут консенсус.

Самый чувствительный момент был связан со строительством в границах населенных пунктов. Наши оппоненты настаивали, что нужно запретить любое строительство в водоохранной зоне, даже если на этих землях исконно живут люди. Сейчас там проживает 141 тысяча человек. Что касается других положений нового постановления, то круг запретов аналогичный, что и раньше, а в некоторых местах введены даже более серьезные ограничения. К чему это? К тому, что во всем нужно искать баланс и грамотно - не огульно - развивать территории.

Холод первых дней

Работая в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, мы с коллегами по арктическому блоку начали очень важную, очень никому почему-то не нужную работу по анализу того, что происходит с вечной мерзлотой. Которая уже давно стала не вечной, а многолетней.

Мало кто задумывается, что две трети территории России находится в зоне многолетней мерзлоты.

Но при этом о ней не упоминается ни в одном федеральном программном документе! А между тем состояние инфраструктуры в арктической зоне страны и предупреждение аварий на объектах - это вопросы не только сохранения природы Арктики, но и благополучия жителей тех территорий.

Поэтому, когда я перешел в минприроды, одним из первых вопросов был: "А что министерство думает по этому поводу?" В общем, мы договорились с минвостоком, что они передадут нам все материалы, анализы, которые были подготовлены по вопросу таяния многолетней мерзлоты. И мы здесь, уже на базе министерства природных ресурсов и экологии, создадим рабочую группу. И начнем готовить предложения по созданию федерального закона "О вечной мерзлоте" и Концепцию федерального объединения по изучению, мониторингу и регулированию состояния вечной мерзлоты в Арктической зоне РФ.

Зачем? А чтобы снизить природные риски и предупреждать экологические катастрофы, нужно уделить особое внимание экологической безопасности и эксплуатационной на дежности, мониторингу природной среды.

Межведомственная рабочая группа как совещательный орган при министерстве создана в конце февраля. Я, как председатель, планирую собрать первое заседание во второй половине марта. Нашими основными задачами на первое время станет анализ действующей нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы организации государственного мониторинга многолетнемерзлых грунтов.

А вообще ключевая цель группы - разработать и создать государственный мониторинг по деградации многолетней мерзлоты. В межведомственную группу вошли представители Росгидромета, Центра геокриологических и геотехнических исследований, Центра государственного мониторинга состояния недр и региональных работ, Главной геофизической обсерватории, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Минстрой России, Роснедра и другие профильные и научные ведомства...

Отдать долг воде

Таким же важным направлением для минприроды и для страны в целом, я считаю воду.

На самом деле она уже давно стала стратегическим ресурсом. Наверное, тем, кто каждый день спокойно пользуется водой - моет руки, умывается, готовит еду, пьет, - трудно принять и понять, что для кого-то из россиян вода может быть роскошью.

Пример - Калмыкия, где есть районы, куда питьевую воду привозят из соседних субъектов. Дело в том, что в некоторых районах республики собственные поверхностные водные ресурсы совершенно непригодны для водоснабжения населения. Однако они используются для питьевых нужд. Люди просто вынуждены пить воду, не соответствующую никаким стандартам. Всего 7,4 процента населения обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Тогда как в среднем по России - 85,5 процента.

Вододефицит является и основным сдерживающим фактором развития экономики республики, в частности, сельского хозяйства.

Еще один пример на слуху, это Крым, где запасов воды катастрофически не хватает.

И таких районов, регионов в нашей стране немало.

Министерство сейчас начало работу по поиску подземных источников. И мы, конечно, приложим максимум усилий, чтобы обеспечить жителей качественной водой.

Но в то же время вода - это ранимая среда экосистемы. Постоянно изучая изменения состояния водных систем, мы стараемся минимизировать проблемы, нивелировать те негативные последствия, которые сказываются на наших реках, озерах и морях. Вода - это основа жизни. Это аксиома.

Подготовил Александр Ярошенко

Ключевой вопрос

Главное - войти в Рим

Александр Козлов: Времени, чтобы "войти в ритм" никогда нет. Скорости уже давно совершенно другие. На пост главы минприроды меня назначили, когда до конца года оставалось полтора месяца. Но смена руководства и команды ни в коем случае не должна была повлиять на административные и производственные процессы. Моей задачей было довести все ранее запланированные дела до завершения.

Сейчас, конечно, уже сформирован путь на 2021 год, по которому и идем. Например, законотворчество. Я на самом деле очень трепетно отношусь к каждому нормативно-правовому акту. Поскольку за постановлениями, приказами, распоряжениями и законами стоит наша природа. Все нормотворчество в сфере окружающей среды направлено в первую очередь на бережное отношение к воде, лесу, природным ископаемым, к экологии страны. На защиту и сохранение биоразнообразия.

В начале года в министерстве принят план законопроектной работы на этот год. В перечне - почти восемьдесят федеральных законов, постановлений и распоряжений. То есть это тот минимум, который сделает в этом году минприроды.

Например, большая работа ведется и будет продолжена в лесном комплексе. В рамках декриминализации отрасли уже приняты изменения в Лесной кодекс, утверждена Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. Но работа на этом не закончена. Министерство должно принять свыше тридцати подзаконных нормативно-правовых актов, разработать план по реализации целой стратегии.

Кроме того, в весеннюю сессию Госдумы ожидаем принятие изменений в Закон "О недрах". В частности, идет речь о том, что богатство наших природных кладовых будет распределяться только через электронные аукционы. Это сделано для прозрачности механизма, чтобы роль и влияние человеческого фактора были минимальными в этом процессе.

И важный блок работы на этот год связан с минимизацией вреда, который наносится окружающей среде деятельностью человека и промышленностью. Законодательных инициатив достаточно много.

Визитная карточка

Александр Александрович Козлов, министр природных ресурсови экологии РФ

Родился в 1981 году в Южно-Сахалинске. Детство и юность прошли в ­городе Райчихинске Амурской области. Окончил институт по специальности "Юриспруденция". Работал юрисконсультом на угольном предприятии. А спустя всего несколько лет стал его генеральным директором.

Государственную службу начинал в правительстве Амурской области первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, затем возглавил министерство. В 2014 году победил на выборах мэра города Благовещенска, год ­спустя выиграл выборы губернатора Амурской области. В мае 2018 года назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В ноябре 2020 года возглавил Министерство природных ресурсов и экологии России.

Александр Козлов редко дает большие интервью. Свободного времени почти нет. Совещания, рабочие встречи, переговоры… все это может длиться по 12 часов в сутки нон-стопом. Через месяц после назначения коллеги начали шутить, что, мол, минприроды теперь живет по дальневосточному времени, то есть работает, когда в Москве уже давно за полночь.