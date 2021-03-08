Кассационный суд запретил забирать подарки у бывших любовниц

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал весьма важное разъяснение: бывшая любовница ничего не должна мужчине, сколько бы денег в дни страсти он на нее ни потратил. Такое указание получили все судьи нижестоящих инстанций. Но правовой сигнал, безусловно, должен дойти и до всех мужчин.

Подарки, сделанные в период романтической связи, в том числе деньги, - это не долг. Получить их назад, после того как связь прервалась, нельзя. Фото: mukhina1 / iStock

Вопрос ребром перед женщиной и судебными инстанциями поставил один из жителей Саратовской области. Он потребовал от бывшей любовницы 77,4 тысячи рублей, потраченные за почти год романтической связи. К иску были приложены распечатки с банковской карты. Их любовь уложилась ровно в 57 переводов. Дело оказалось настолько значимым, что Первый кассационный суд включил его в свежий обзор судебной практики, сделав подробные разъяснения на будущее. Истец - далеко не первый и не последний мужчина, оставшийся с разбитым сердцем и похудевшим кошельком. И не первый, кому пришло в голову судиться за свои романтичные траты. В последнее время это стало правовым трендом: отправленные в отставку кавалеры начали регулярно подавать иски к разлюбившим их женщинам.

Гражданин потребовал от бывшей любовницы 77,4 тысячи рублей, потраченные за почти год связи. К иску были приложены распечатки с карты банка

Мол, верните деньги, верните подарки, зашейте сердце. Увы, печальная для брошенных мужчин новость: когда дама уходит, прощаться надо не только с ней, но и с потраченными на нее деньгами.

Такое направление судебной практики задал Первый кассационный суд на примере жителя Саратовской области.

Если судить по выпискам с банковской карты, роман, плавно переросший в судебное разбирательство, продолжался с 26 февраля 2018 года по 11 января 2019 года. Все это время, как рассказала потом в суде женщина, мужчина "по собственной инициативе оплачивал ей услуги сотовой связи, переводил денежные средства для того, чтобы она покупала продукты, готовила ужины, организовывала совместные встречи".

Получается, некоторые рубли все-таки возвращались к кавалеру: в виде выпитого вина, горячих закусок и нежных взглядов. Но сейчас уже не отделить, что женщиной было потрачено на себя, а что было съедено мужчиной. Как бы то ни было, отставленный кавалер решил потребовать назад сразу все.

Суды Саратовской области едва не создали опасный для женщин прецедент. Нижестоящие инстанции обязали ответчицу вернуть обиженному мужчине деньги. Да еще заставили компенсировать судебные расходы, в том числе траты на адвоката.

Если говорить на юридическом языке, то денежные переводы от ухажера люди в мантиях признали "неосновательным обогащением". Логика вполне мужская: раз они больше не пара - значит все это время женщина обогащалась за его счет.

Однако кассационная инстанция не согласилась с мужской логикой и заставила пересмотреть дело.

"Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления - в дар либо в целях благотворительности", - пояснил Первый кассационный суд.

Иными словами, подарки назад не возвращаются, какая бы кошка ни пробежала между людьми. Точнее, никто не может заставить вернуть деньги и подарки. А в данном случае "истец в силу личных отношений сторон в течение года нес расходы, переводя денежные средства на банковскую карту истца и на ее мобильный телефон, в отсутствие каких-либо обязательств перед ответчиком, добровольно и безвозмездно и без встречного предоставления (т.е. в дар)". Так что за карман никто мужчину не тянул: платить приказывало собственное сердце.

На практике суды иногда стали приравнивать выписки с банковских карт к распискам. Мол, раз деньги переведены и получатель не может объяснить, за что, то это заем, который положено вернуть. Однако на романтические отношения такой подход не распространяется. Теперь это официально признал Первый кассационный суд. Бросить любимой денег на карту или телефон - все равно что подарить, и не важно, как сложатся потом отношения.

В одном из регионов был случай, когда экс-кавалер через суд требовал от девушки вернуть деньги за турпутевку. Он надеялся, что в поездке красавица согласится стать его женой. А она по каким-то причинам отказалась выходить замуж. Что ж, мужчина должен понимать: когда он угощает женщину в ресторане или даже берет ее с собой в жаркие страны, никакой публичной оферты между ними не заключается. То есть в любой момент что-то может пойти не так, и когда желанная женщина говорит "нет", деньги - наименьшая из потерь. Не о них нужно горевать.

Впрочем, в подобных судебных процессах можно найти и положительные моменты. С одной стороны, у брошенных любовников растет правовая культура. Лучше преследовать экс-возлюбленную в суде, чем гнаться за ней с криками и кулаками на улице. С другой - косвенно становятся понятны причины, по которым женщины дали этим мужчинам расчет.

Между тем

В Санкт-Петербурге был создан другой прецедент: муж подал иск к любовнику своей жены, обвиняя того в разрушении семьи. Супруга-изменщица была привлечена в качестве третьего лица. Суд, рассмотрев дело, отклонил иск. Люди в мантиях признали: в распаде семьи всегда виноваты только супруги, а потому они должны разбираться между собой. Любовник в данном случае - ненадлежащий ответчик.