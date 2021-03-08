Каждая четвертая россиянка задумывалась о подработке в период пандемии

Мужчины активнее берут подработку, чем женщины, но заинтересован в ней больше слабый пол, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования одной из платформ для удаленной работы. Отмечается, что в нем приняли участие более 1000 респондентов из различных регионов России - не пользователи платформы.

Так, на двух работах до пандемии работали 36,9% женщин и 45% мужчин, а в период кризиса о дополнительном заработке задумались 20,7% мужчин и 24,3% женщин.

О том, что им подработка не требуется, заявили 7,6% женщин и 9,2% мужчин, еще 18,3% и 12,2% соответственно подчеркнули, что дополнительно работать не готовы, поскольку у них нет такой возможности.