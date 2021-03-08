Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что СССР можно было спасти в 1991 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, перед подписанием Беловежских соглашений обсуждался вариант превращения Советского Союза в конфедерацию по примеру Швейцарии. После обсуждения этой идеи с руководителями республик Борис Ельцин пришел с ней к президенту СССР Михаилу Горбачеву, но тот предложение не поддержал. Как отметил Кравчук, ему не понравилась ротация президентов при такой форме государства. "Горбачев так задумался и говорит: "Нет-нет-нет, так нельзя, должен быть один президент", - припомнил первый президент Украины.

По его словам, тогда и стало ясно, что "ничего радикально Горбачев не собирается менять". Политик предположил, что тот хотел внедрять изменения, но сохранить систему, что было невозможно. Примечательно, что еще несколько лет назад Кравчук уверенно заявлял, что сохранить СССР было невозможно.

Напомним, Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. При этом еще 8 декабря руководители России, Беларуси и Украины подписали Беловежские соглашения, в которых говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.