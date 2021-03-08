Лидер южнокорейской сборной по шорт-треку будет выступать за Китай

Крупный скандал вновь разразился в южнокорейском шорт-треке. Олимпийский чемпион Пхенчхана и многократный чемпион мира 24-летний Лим Хё Чжун, который считался лидером мужской сборной Республики Корея (РК), заявил, что сменил гражданство и будет теперь выступать за сборную Китая, в том числе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Причиной для подобного решения стали постоянные судебные тяжбы и разбирательства, которые преследуют атлета из-за одного глупого инцидента в 2019 году. Известие стало шоком для корейцев, которые тут же вспомнили про Виктора Ана. Примечательно, что Виктор недавно сам перебрался в Китай, где ему предложили позицию тренера. Учитывая, что до зимней Олимпиады в Пекине остался всего лишь год, высока вероятность, что южнокорейским болельщикам придется с сожалением наблюдать, как для их главного соперника завоевывают награды сменившие гражданство бывшие соотечественники.

История со сменой корейским шорт-трекистом Лим Хё Чжуном гражданства настолько комплексна и в то же время показательна, что требует тщательного разбора с демонстрацией позиций всех сторон, у каждой из которых своя правда. Потому постараемся разобраться во всех деталях этой ситуации.

Кто такой Лим Хё Чжун?

Если посмотреть на "послужной список" 24-летнего Лим Хён Чжуна, то на ум приходит выражение "новая звезда" шорт-трека. В его послужном списке две медали ОИ-2018 в Пхёнчхане, включая "золото" на дистанции 1500 м и "бронза" на 500 м. Кроме того, сюда следует добавить несколько титулов чемпиона мира, включая победу и два "серебра" на ЧМ-2018, а также пять золотых наград, включая звание абсолютного чемпиона мира, на ЧМ-2019 в Софии.

В общем, в 2019 году Лим Хён Чжун был лидером мужской сборной Южной Кореи по шорт-треку и имел все основания надеяться на то, что главные моменты славы у него еще впереди. В частности, в интервью корейским СМИ после одного забега на ОИ-2018, где он столкнулся с китайским спортсменом, Лим пообещал китайцам доказать все у них дома - на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако все развернулось совершенно непредсказуемым образом из-за одного глупого инцидента летом 2019 года.

Инцидент со спущенными штанами

Во второй половине июня 2019 года южнокорейские СМИ сообщили о неприятном инциденте, случившемся в тренировочном лагере сборной страны в Чхунчхоне. 17 июня во время тренировки Лим в шутку стянул с младшего по возрасту спортсмена Хван Дэ Хона штаны, в результате чего, как говорится в материалах расследования, "обнажились некоторые части тела пострадавшего". Тренировка проходила совместно с участием спортсменов из мужской и женской сборных Республики Корея (РК). То есть все это видели девушки, что было особенно неприятно Хвану. Последний немедленно заявил об этом тренерам и сообщил в полицию, обвинив Хвана в попытке преднамеренного унижения на сексуальной почве.

Реакция со стороны Союза конькобежцев Кореи последовала очень быстро: сборы были прекращены, всех спортсменов отправили тренироваться обратно по отдельности в свои клубы. 8 августа 2019 года Спортивный комитет по этике озвучил наказание для Лима - отстранение от сборной и всех соревнований сроком на один год. Для Лим Хё Чжуна, который выходил на пик карьеры, это стало сильным ударом.

Лим и представлявшее его агентство начали правовые баталии с Союзом конькобежцев, официально потребовав 11 ноября 2019 года отменить наказание. Спортивный комитет по этике отклонил запрос, утвердив наказание.

Однако Лим и его юристы подали уже в суд на Союз конькобежцев, в результате чего суд приостановил действие годичной дисквалификации. Но проблема заключалась в том, что параллельно велось дело в суде по поводу оценки действий Лим Хё Чжуна.

В Корее в последнее время крайне строго относятся даже к малейшим намекам на разного рода домогательства на сексуальной почве. Пострадавший Хван требовал наказаний Лима, обе стороны не смогли договориться о каком-то компромиссе, а потому быстро все уладить не удалось. Прокуратура потребовала для Лима один год тюрьмы с отсрочкой исполнения на два года, но 7 мая 2020-го суд приговорил Лима к трем миллионам вон штрафа (ок. 2750 долл. США) и 40 часам лекций по сексуальному воспитанию, что означало признание его вины в инциденте. Все это также означало, что дисквалификация остается в силе, раз спортсмен оказался виновен.

Адвокаты Лима тут же снова подали апелляцию, теперь на решение суда. 27 ноября 2020 года суд более высокой инстанции уже встал на сторону спортсмена, признав его полностью невиновным и заявив, что его действия можно интерпретировать лишь как шалость и нельзя рассматривать как унижение на сексуальной почве. На изменение решения суда повлиял тот факт, что, как выяснилось, Хван Дэ Хон сам в некотором роде спровоцировал инцидент. Он сам во время тренировки шутливо толкнул кулаком спортсменку в ягодицы, из-за чего она упала с тренажера. Лим же стянул штаны с "расшалившегося молодого" позже, в отместку за его поведение в отношении девушки.

Прокуратура, однако, не согласилась с оправдательным приговором и подала свою апелляцию. Все в итоге должен решить Верховный суд Республики Корея.

Хотел как лучше, а получилось…

Казалось бы, олимпийский чемпион Лим может радоваться, по крайней мере пока, до решения Верховного суда, которое будет уже окончательным, но все выглядит иначе.

Для Лим Хё Чжуна все эти тяжбы привели к тому, что дисквалификация затянулась, и он в итоге уже более полутора лет не смог заниматься спортом. В итоге, как следует из официального заявления представляющей его интересы компании: "Лим Хё Чжун очень хотел бы выступить на Олимпиаде-2022 под флагом Республики Корея и попытаться на вторых подряд Олимпийских играх добиться успеха, но в итоге у него не было возможности нигде тренироваться. Он лишь хотел вновь вернуться спортсменом на лед и искал для этого разные способы… В итоге он вынужден был подать на смену гражданства и будет выступать теперь за сборную Китая". В заявлении также отмечено, что это решение далось нелегко, все, включая атлета, очень сожалеют, что Лим не может защищать честь своей родины, а иного выхода для продолжения карьеры атлета и поездки на Олимпиаду, кроме как смена гражданства, у чемпиона ОИ-2018 нет.

В заявлении вина в целом возложена на Союз конькобежцев Кореи и сторону обвинения, которые решили до конца упорствовать в желании наказать атлета.

Впрочем, южнокорейские СМИ, которые сразу же выяснили все детали ситуации, утверждают, что все обстоит несколько иначе. Как утверждает издание "Кунмин Ильбо", ссылаясь на слова спортивных юристов и представителей Союза конькобежцев, все стало результатом в первую очередь судебных тяжб и разбирательств, на которых настаивал сам Лим. Если бы он сразу согласился на год дисквалификации, то уже с августа 2020 г. смог бы возобновить тренировки со сборной и принять участие в отборе и поехать на ОИ-2022 в составе корейской сборной. По словам функционеров, они предупреждали атлета, что из-за тяжб может уйти столь ценное для Лима время. Похоже, что так и произошло. Чиновники также отмечают, что предыдущие скандалы в корейском спорте, включая те, которые имели сексуальный подтекст, не оставили им иного выбора кроме как пойти на дисквалификацию.

По словам других чиновников, Лим в последние месяцы мог уже выступать на соревнованиях и даже зарегистрировался в качестве участника Чемпионата РК шорт-треку в ноябре 2020 года, но почему-то в итоге не появился на состязаниях. Утверждается также, что в начале этого года Лим через своих агентов интересовался тем, когда пройдут отборочные соревнования в национальную сборную РК, но в итоге последовало заявление о смене гражданства. Теперь же Лим Хё Чжун будет товарищем по команде для тех, кого обещал победить на ОИ-2022 в Пекине и с большой вероятностью сможет отобрать много медалей у корейцев.

Как если бы Ковальчук в 2007 г. перешел к канадцам…

В Корее по-разному отреагировали на это сообщение, не скрывая, впрочем, своего удивления. В любом случае это удивило и шокировало всех корейцев. Многие тут же вспомнили переход в Россию Ан Хён Су, который уже под именем Виктора Ана завоевал три золотых и одну бронзовые медали на ОИ-2014 в Сочи.

Безусловно, это уже отнюдь не первый случай в истории Кореи, когда ее атлет меняет гражданство и начинает выступать за другую страну, подчас добиваясь в итоге больших успехов. Но для шорт-трека это всего лишь второй случай, когда чемпион Олимпиады уходит в другую страну.

Тут также стоит понимать, что ситуация при внешней схожести все же заметно отличается от перехода Виктора Ана в Россию. Необходимо отметить, что Виктор при всех своих предыдущих успехах дважды не смог из-за травмы отобраться в сборную Южной Кореи по спортивному принципу и потому не мог ехать на ОИ, если брать все "по справедливости".

Кроме того, Виктору на момент перехода в РФ было 26 лет, он не смог полностью оправиться от сильнейшей травмы и его будущее как атлета было под большим вопросом с точки зрения врачей, в сборной РК у него была серьезная конкуренция со стороны молодежи, где появились новые звезды шорт-трека. В итоге Виктора отпустили в РФ достаточно спокойно, хотя многие и жалели.

Скандал в Корее начался лишь потому, что он блестяще выступил в Сочи. Правда, и тут стоит отметить, что ему все же в значительной степени повезло. Главная надежда мужской команды РК, которого считали "новым императором мирового шорт-трека" и который неоднократно обыгрывал Виктора, за несколько месяцев до Олимпиады вынужден был прекратить тренировки - у него выявили рак, и атлет, к сожалению, затем скончался. Корейская мужская сборная поехала на ОИ-2014 без главной звезды, а противостояния "старого" и "нового" императоров в Сочи не произошло. Это не попытка умалить заслуги нашего чемпиона, но объективно надо понимать, что фактор удачного стечения обстоятельств сыграл свою роль.

В случае же с Лим Хё Чжуном все иначе: он в самом расцвете, скорее, даже в начале расцвета своей карьеры, он полон сил и здоров. Судя по результатам, он легко бы мог пройти отбор в национальную сборную РК, если бы имел возможность, но получилось так, что оставался без ОИ-2022.

Другое различие в том, к кому Лим решил переходить. Необходимо признать, что до Виктора Ана шорт-трек в РФ не пользовался особой популярностью. У нас не было медалей на серьезных состязаниях. Многие корейцы наоборот одобряли переход Виктора в Россию именно с точки зрения популяризации этого вида спорта в мире. Так и случилось, благодаря в том числе и "нашему Вите" шорт-трек в России расцвел, появились свои "исконно российские" звезды, которые сейчас радуют нас медалями.

А вот переход Лима в Китай - совершенно другое дело. Для Южной Кореи на всех Зимних Олимпиадах шорт-трек - самый "медальный" вид спорта. У Кореи есть своих хорошие конькобежцы, был свой прорыв в женском фигурном катании (достаточно вспомнить Ким Ён А), санных видах спорта, но все же больше наград на зимних ОИ всего всегда приносил и приносит именно шорт-трек. Все попытки Кореи накануне ОИ-2018 в Пхенчхане "поднять" путем выдачи корейского гражданства иностранцами "непрофильные" для корейцев виды спорта типа хоккея, биатлона, лыж и других в итоге провалились. Многие иностранцы после Пхенчхана вновь вернули себе "исконные" паспорта, попрощавшись с Кореей, а те, кто остался, не блещут на мировых аренах.

В общем, повторимся, главный зимний вид спорта для Кореи на Олимпиаде - это по-прежнему шорт-трек. Они - корейцы - смотрят шорт-трек, как смотрят в России хоккей: с такими же чувствами, надеждами и гордостью за свой уровень. А главный конкурент у Кореи в шорт-треке - Китай, который менее чем через год будет принимать у себя Олимпиаду и попытается оставить корейцев без наград. Теперь понимаете, как относятся корейцы к превращению Лима в китайца?

Отъезд Лим Хё Чжуна в Китай воспринимается многими корейцами примерно так же, как мы бы восприняли получение Ильей Ковальчуком канадского паспорта накануне ЧМ по хоккею в Канаде в 2008 году, где в реальности Илья стал одним из главных творцов победы российской сборной. Переход Лима в Китай - это удар в сплетение, а потому - шок, недоумение и вопросы: "Как такое могло произойти?!"

И все же Виктор Ан?

Однако Виктора Ана все же придется вспоминать, так как не исключено, что он тоже приложил руку к переходу Лима в Китай.

Как это хорошо известно, Китай очень сильно настроен показать себя в качестве "настоящей зимней спортивной державы", стремясь по максимуму взять во всех видах. В ход идут самые разные способы, включая выдачу китайского гражданства перспективным зарубежным спортсменам. Правда, так делали и делают многие - про Виктора Ана перед Сочи мы уже говорили, корейцы перед Пхенчханом "запаслись" "новыми корейцами" в виде биатлонистов с именами Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Екатерина Аввакумова, среди лыжников появился экс-норвежец Магнус Ким, в хоккейной сборной сформировалась целая пятерка и вратарь из Канады и США. В общем, ничего нового в подобных шагах Китая нет.

Но в случае с шорт-треком, где КНР намерена взять очень большое количество наград, Поднебесная делает ставку именно на "корейскую колонну". Главный тренер КНР по шорт-треку сейчас - кореец Ким Сон Тхэ, который готовил сборную РК к Пхенчхану и тогда был главным тренером Южной Кореи по этому же виду спорта. А помощником его на одной из тренерских позиций с августа прошлого года стал Виктор Ан.

Как его называли на волне "сочинской эйфории" некоторые российские СМИ, "в доску наш русский Витек", который в гостях у Ивана Урганта исполнял гимн России, отклонил предложение Совета конькобежцев РФ тренировать сборную РФ и перебрался в Китай. Безусловно, это право и выбор Виктора. Но, если говорить о ситуации с переходом Лима, очень высока вероятность, что Ким Сон Тхэ и Виктор Ан, которые, конечно же, очень хорошо знают Лим Хё Чжуна, приложили руку к его "превращению в китайца".

У каждого своя правда

Как говорилось в самом начале статьи, у корейцев самая разная реакция на решение олимпийского чемпиона и выдающегося спортсмена Лим Хё Чжуна выступать теперь за главных конкурентов - китайцев. Хватает тех, кто считает Лима предателем и предлагает навсегда "закрыть" ему въезд на историческую родину.

С другой стороны, немало и тех, кто поддерживает Лима, считая, что он вправе выбирать свой жизненный путь и не обязан ставить в 24 года крест на своей карьере, которая, если дать шанс, может стать очень яркой и красивой, хотя уже и так у него немало медалей и титулов.

При этом получается так, что каждая из вовлеченных сторон утверждает, что "иного выбора нет". Лим, как уже говорили, "сожалеет", хотел бы "продолжать выступать за родную Корею", но "он же спортсмен и все еще впереди".

Спортивные чиновники Кореи говорят, что инцидент тоже нельзя было спускать на тормозах, да и с учетом роли СМИ в Корее это бы не получилось, а в итоге скандал мог бы стать куда более громким. Функционеры зачастую обвиняю Лима - мол, "наказание было неизбежно, а если бы не стал по судам ходить, то уже бы снова бегал за сборную РК и поехал бы на ОИ-2022 как кореец".

Стоит также учитывать, что любые преступления или даже намеки на какие-то мельчайшие нарушения, где что-то в чем-то имеет сексуальный подтекст сразу наказывается в Корее, и наказывается жестко и беспощадно. Надо признать, что если бы не дай бог Лим попробовал то же самое проделать с коллегой-женщиной, то он, скорее всего, сидел бы уже в тюрьме, не надеясь на признание его поступка "глупой, идиотской, но шуткой". Удивительно, кстати, что девушка-спортсмен, которую пострадавший тоже "в качестве шутки", скинул с тренажера, не подала на него в суд. Тогда все было бы еще более запутанно.

В общем, у прокуратуры, которая получила от пострадавшего официальное заявление, тоже "выбора нет". Тем более сейчас выходит так, что обвинение вообще проигрывает дело, а потому "надо идти до конца" и все должен решить Верховный суд.

Немало также сейчас рассуждений на тему об общей атмосфере в южнокорейском шорт-треке, где громкие скандалы стали уже чуть ли не традицией.

В "сухом остатке" Корея получила не самый радостный результат: один из лучших атлетов в самом популярном зимнем виде спорта ушел к главным конкурентам и уже через год на Олимпиаде будет выступать за них, имея очень хорошие шансы на медали самой высшей пробы. Ему в этом будет помогать целая группа тренеров, которые тоже прибыли из Кореи и владеют самыми лучшими ноу-хау по части подготовки чемпионов, прекрасно при этом понимая то, чем "дышит" и каково сейчас приходится "перебежчику". С другой стороны, обычные зрители получили интереснейшую интригу на ОИ-2022 по части противостояния Китая и Южной Корее в шорт-треке. Игры обещают быть нескучными…