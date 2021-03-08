Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что после вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" у него не было серьезных побочных эффектов.

"У меня в первый день была только небольшая сонливость. Сейчас я чувствую себя на все сто", - заявил политик, добавив, что после любой прививки может какое-то время быть недомогание - поднимается температура, например. "У кого-то больше, у кого-то меньше", - цитирует политика ТАСС.

А еще Мадуро пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Президент Венесуэлы и его супруга сделали прививку шестого марта. Вторую дозу двухкомпонентной вакцины "Спутник V" они получат 26 марта.