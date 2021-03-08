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Рубрика: В мире

Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что после вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" у него не было серьезных побочных эффектов.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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"У меня в первый день была только небольшая сонливость. Сейчас я чувствую себя на все сто", - заявил политик, добавив, что после любой прививки может какое-то время быть недомогание - поднимается температура, например. "У кого-то больше, у кого-то меньше", - цитирует политика ТАСС.

А еще Мадуро пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Президент Венесуэлы и его супруга сделали прививку шестого марта. Вторую дозу двухкомпонентной вакцины "Спутник V" они получат 26 марта.

В мире Южная Америка Венесуэла Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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