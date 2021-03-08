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Рубрика: Экономика

Настигнуть квантовым скачком

Государство профинансирует исследования телекоммуникаций
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Минцифры выделит субсидии на исследования в области перспективных технологий. Такой проект постановления правительства министерство разместило на портале проектов правовых актов.
Исследования используют для развития отечественных технологий. Фото: istock Исследования используют для развития отечественных технологий. Фото: istock
Исследования используют для развития отечественных технологий. Фото: istock

Субсидии будут выделены в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", уточнили в минцифры. "Исследования будут проводиться на протяжении всего периода реализации нацпрограммы (до 2030 года. - Прим. "РГ"). Результаты будут использованы для развития российских отечественных технологий, их грамотного масштабирования во все отрасли экономики", - пояснили в ведомстве.

Фото: istockphoto
Минцифры: Россияне не останутся без домашнего интернета

Государство профинансирует исследования в области обработки данных, квантовых коммуникаций, беспроводных технологий связи, систем космической связи и других направлений телекоммуникаций.

Воспользоваться субсидией смогут организации, которые занимаются научно-исследовательскими работами в сфере связи и ИТ, занимаются разработкой и производством аппаратуры, разработкой и эксплуатацией ПО. Получатели субсидии будут определены по итогам конкурсного отбора.

Победители смогут компенсировать оплату труда работникам, закупку необходимого оборудования и материалов и другие накладные расходы, говорится в документе.

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