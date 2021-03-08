Минтруд: Женщины чаще регистрируются в центрах занятости

В центры занятости за помощью в трудоустройстве чаще обращаются женщины, несмотря на то, что безработных мужчин больше, сообщили "Российской газете" в Минтруде. В ведомстве уточнили, что мужчины предпочитают обращаться к работодателям напрямую или искать работу через знакомых.

Так, 52% соискателей на бирже труда - это представители слабого пола. А всего официально зарегистрированных в центрах занятости безработных чуть менее 2,2 млн человек. Это на 1,5 млн человек меньше, чем в сентябре прошлого года. Ожидается, что к концу года будут достигнуты допандемические показатели занятости населения.

В Минтруде отметили, что в целом ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. В 2021 на восстановление занятости регионами предусмотрен в общей сложности почти 21 миллиард рублей. Дополнительными инструментами снижения напряжённости на рынке труда по-прежнему остаются федеральные программы по содействию занятости.