Мишустин: Женщины вносят большой вклад в развитие России

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил женщин России с 8 марта. Он заметил, что первый весенний праздник наполнен особыми чувствами и вниманием к лучшей половине человечества. "Главное - это еще одна возможность сказать дорогим женщинам самые теплые и искренние слова, поблагодарить за заботу, которой они окружают родных, близких и коллег", - говорится в поздравлении.

- Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме. Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности.

Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны, - заявил Мишустин.