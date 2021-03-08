Названы наиболее востребованные профессии на рынке труда

Сегодня чаще всего на работу требуются строители, рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, механики, автослесари, ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования, а также водители. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что из всех заявок, которые поступают в центры занятости, каждая четвертая содержит запрос на сотрудника одной из этих профессий.

Также по-прежнему остается большой спрос на врачей и медицинский персонал, руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле, специалистов высшей квалификации в области науки и техники.