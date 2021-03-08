Названы сроки первых поставок в Сараево российского газа из "Турецкого потока"

Федерация Босния и Герцеговина получит первые поставки российского газа по новой ветке "Балканского потока" (продолжение газопровода "Турецкого потока") в начале апреля, пишет газета "Дневни Аваз" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Как заявил в интервью изданию министр энергетики, горнодобывающей промышленности и индустрии Федерации БиГ Нермин Джиндич, цены на газ для местных потребителей после перехода на новый маршрут могут снизиться из-за меньшего объема расходов на транспортировку голубого топлива. Вместе с тем пока никаких конкретных цифр в отношении изменений тарифов на энергоресурсы не приводится.

Напомним, сейчас практически весь объем поставляемого в страну российского газа перекачивается через территорию Украины.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от России до побережья Турции. Откуда российский газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию.