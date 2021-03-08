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Рубрика: Общество

Названы топ-10 суперфудов для диабетиков

Текст: Татьяна Карабут

При сахарном диабете главное правило в питании - ограничить поступление в организм калорий и легко усваиваемых углеводов. Кроме того, для больных диабетом особенно важно насыщение рациона витаминами, минералами, продуктами с большим содержанием антиоксидантов, говорит врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. По этому принципу и можно составить топ продуктов для диабетиков.

1. Рыба и морепродукты. Полезны хек, треска, минтай, горбуша, форель. Во-первых, они не содержат в себе углеводов. А, во-вторых, рыба и морепродукты богаты полиненасыщенными кислотами. Они предотвращают развитие атеросклероза и диабетической ангиопатии (поражение сосудов), не требуют введения дополнительных дозировок инсулина.

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2. Авокадо. Плод содержит крайне мало углеводов. Зато в нем достаточно полиненасыщенных жиров, улучшающих сердечную деятельность и стабилизирующих содержание холестерина в крови. По словам Богомолова, есть множество научных исследований, которые показали, что в целом вегетарианская кухня значительно снижает риск заболевания сахарным диабетом второго типа.

3. Растительные масла. Михаил Богомолов советует использовать не одно, а смесь из 5-6 масел по чайной ложке в день. Если использовать подсолнечное, то неосветленное. "Оно содержит в себе эссенциальный фосфолипид, который размывает атеросклеротические бляшки и повышает чувствительность к своему внутреннему инсулину. На этой основе сделаны препараты - эссенциале форте, фосфоглив", - поясняет эксперт. Оливковое холодного отжима богато антиоксидантами. Но царь масел по степени полезности - это масло амаранта. Правда, цена "кусается": литр стоит около 4 тыс. рублей. Суточная норма потребления 18-20 грамм поможет снизить липиды в крови, нормализовать функцию печени. Из отечественных масел льняное масло - самое богатое полиненасыщенными жирными кислотами.

4. Домашняя выпечка полезна с той точки зрения, что в ней можно использовать полезные для диабетиков типы муки - амарантовую и льняную. Но при этом надо учитывать их недостаток - они плохо поднимаются. Поэтому в промышленном производстве их не жалуют. Если добавить в выпечку шелуху семян подорожника (псилиум, помогает контролировать уровень сахара), то можно сделать даже низкоуглеводную пиццу.

5. Орехи. Кедровый орех - наиболее полезен. В нем содержится минимум углеводов, а также витамин В1, который помогает усвоению углеводов. В нем также достаточно полиненасыщенных кислот. По тем же причинам диабетикам полезны также лещина (лесной орех), миндаль хорошего качества.

6. Стевия. Полезные свойства этого растения подтверждены последними исследованиями ученых. Так, в 2020 году Новосибирский НИИ гигиены провел исследование и выяснил, что экстракт листьев стевии обладает иммуномодулирующим, гипогликемическим (снижение концентрации глюкозы в крови) и гиполипидемическим (снижение уровня холестерина в крови) эффектами. В отличие от сахара, стевия не имеет в своем составе глюкозной группы и, значит, не приводит к росту глюкозы в крови и может употребляться больными сахарным диабетом. Парагвайское растение тысячелетиями используется в кулинарии. И из всех возможных подсластителей, используемых в пищевой промышленности, продукты-гликозиды (придающие сладкий вкус) из стевии являются наиболее безопасными и перспективными сахарозаменителями.

7. В Китае проводили исследования и выяснили, что наибольшая заболеваемость ковидом у них наблюдается на юго-востоке страны, а наименьшая - на северо-западе, рассказывает Михаил Богомолов. Все дело в том, что на северо-западе оказалась большая концентрация в почве и, соответственно, в продуктах селена. Сам по себе он является мощным антиоксидантом. А диабетикам он показан вдвойне. Поскольку диабетики тяжелее переносят ковид. Поэтому эксперт советует добавить в рацион продукты, богатые селеном - например, индюшатину.

8. Кисломолочные продукты. При диабете часто используют сульфаниламиды - они снижают сахар в крови. А с другой стороны, нарушают микрофлору кишечника. И если ее восстановить, можно снизить вес. Кисломолочные продукты как раз помогают восстанавливать микрофлору кишечника. При этом полезнее будет изготовить их в домашних условиях: купив обычное пастеризованное молоко и к нему в аптеке лакто- и бифидобактерии.

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9. Куркума, гвоздика - самые мощные антиоксиданты. Они обеспечивают защиту от разрушительного действия свободных радикалов, которые провоцируют развитие сахарного диабета и вызывают его осложнения.

10. Различные овощи - они также содержат большое количество антиоксидантов. Даже обычная белокачанная капуста оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови. Богомолов советует замариновать ее с малым количеством соли.

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