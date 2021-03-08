Норвежский журналист раскритиковал Авакова за его слова о русском языке

Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, назвавшего русский язык "слобожанским", по названию местечка на востоке страны. Нистад в своей статье для издания Resett обратил внимание на нелепость подхода украинских властей к культуре русскоязычных жителей страны.

"История с новым "слобожанским" языком нелепа, но в то же время трагична, потому что показывает, насколько украинская идентичность, язык и культура, не в последнюю очередь в результате переворота 2014 года, свелись к негативному измерению: осуждению, демонизации всего русского", - отметил Нистад.

Он обратил внимание, что эта тенденция наметилась еще в конце XIX века. Уже тогда украинская интеллигенция "нацелилась на создание чего-то максимально антироссийского" и во многом при участии Польши построила свой собственный язык на основе польской грамматики и польских заимствований.

"Это как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы вместо того, чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, одной из самых богатых и наиболее развитых на планете, и подчеркивать свой вклад в немецкую литературу, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий", - написал журналист.

По мнению Нистада, Аваков и бравший у него интервью Дмитрий Гордон "хорошо понимают, что русский язык и культуру невозможно искоренить в одночасье". "Но они продолжают настаивать, что язык и культура, на котором говорят и с которой себя соотносят миллионы украинцев, - не русские, а какие-то иные, местечковые", - подчеркнул норвежец, считая, что таким образом Киев пытается продвинуть украинский язык и культуру.

"Удастся ли это, зависит от того, восстанут ли жители восточной и центральной Украины против галицкого или западноукраинского национализма с его представлением, что они говорят на "не том" языке и принадлежат к "не той" культуре", - заключил Нистад.