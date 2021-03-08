Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа

Музыканты представили клип на песню Sex Machine без предварительных анонсов, в середине праздничного дня 8 марта. Возможно, старались успеть перед началом голосования за участника "Евровидения-2021", назначенное в 20.00 на Первом канале.

В новом видео многолюдно, пафосно, танцевально, ярко впечатляют акробатика, работа мастеров по свету и кадры с зависанием танцоров в воздухе. А еще - отлично выставлен свет и слышны отголоски музыки диско 70-х годов. Но в целом есть ощущение некоторой поспешности. Текст произносится, как это часто и бывает у Little Big, скороговоркой, при этом припев не запоминается, ему не хочется вторить хором. Да и от прошлого бурного веселья и панк-рейва в этой композиции, по сути, уже мало что осталось. Впрочем, за три часа Sex Machine просмотрело уже 520 тысяч человек. Хотя до рекорда песни Uno это видео, пожалуй, уже вряд ли дотянет. И до 181 миллионов клипа Hypnodancer, пожалуй, тоже…

При этом в клипе снова участвовал, кувыркался, садился на шпагат, снимавшийся в Uno танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш. А дизайнеры по костюмам снова были на высоте.

Кстати

Голосование за российского участника "Евровидения" состоится на Первом канале 8 марта. Начало прямого эфира в 20.00.