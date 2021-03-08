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Рубрика: В мире

NYT узнала о подготовке США кибератак по российским системам

Текст: Юрий Когалов

США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на российские системы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Фото: iStock
Взломан форум элитных русскоязычных хакеров

По данным газеты, целью американских спецслужб станут внутренние системы российских властей. Поводом для этого стала кибератака, осуществленная хакерами через программное обеспечение фирмы SolarWinds в марте 2020 года (это, кстати, заметили только спустя девять месяцев). Тогда вирус попал в компьютеры тысяч клиентов компании, среди которых были правительственные учреждения США и свыше 400 крупнейших американских предприятий. В Вашингтоне предположили, что целью этих действий было получение разведданных, однако потом власти США заверили, что до чувствительных данных хакеры не добрались.

Москва неоднократно отвергала свою причастность к тем событиям, обращая внимание на голословность обвинений.

По данным The New York Times, власти США также намерены ввести новые антироссийские санкции. А президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать атаки хакеров в будущем.

В мире США Хакерские атаки Россия и США

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