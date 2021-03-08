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08.03.2021 12:25
Рубрика: Общество

Онколог назвал симптомы и последствия рака языка

Текст: Михаил Русин

Рак языка способен привести к очень тяжелым последствиям. Например, пациенты с таким онкологическим заболеванием могут лишиться возможности есть и говорить. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на хирурга-онколога Михаила Маснянкина.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Он отметил, что о раке языка может свидетельствовать появление на слизистой оболочке языка узелка, трещины и неприятных ощущений в районе таких изменений.

"В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение", - добавил Михаил Маснянкин.

Возникновение таких симптомов, а также других болезненных ощущений во рту - это повод для незамедлительного обращения к врачу.

По словам эксперта, основными факторами риска развития рака языка являются курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание различных смесей и фоновые заболевания.

Особенно опасными являются болезни эритроплакия и лейкоплакия. Также к факторам риска специалисты относят трещины и язвы слизистой, хронические инфекции в полости рта и хроническое повреждение слизистой оболочки языка. Зубы с разрушенными корнями и некачественные зубные протезы тоже могут стать причиной возникновения рака языка.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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