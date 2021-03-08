Онколог назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения

Онколог Александр Серяков заявил, что 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны целой пачке сигарет. Если каждый день употреблять в пищу такие переработанные мясные продукты, риск развития рака толстой кишки повысится на 18 процентов, цитирует специалиста агентство "Прайм".

Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы. Все они относятся к канцерогенам первой группы. Но лидером по негативным последствиям для здоровья все же является именно копченая колбаса. "При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ с доказанной канцерогенной активностью. Например, бензпирен", - объяснил врач.

Ранее диетологи советовали не есть мясные продукты, которые подвергаются любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса.