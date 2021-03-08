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08.03.2021 09:19
Рубрика: Спорт

Овечкин приблизился к Эспозито еще на один гол

Текст: Максим Домчев
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" принимал "Филадельфию". Хоккеисты из столицы США сумели добиться победы - 3:1, а решающий вклад в успех внесли российские игроки.
Фото: Bruce Bennett/Getty Images Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Заброшенными шайбами отметились Александр Овечкик и Дмитрий Орлов. Для лидера "столичных" этот гол стал всего лишь восьмым в сезоне, но он позволил приблизиться к занимающему шестую строчку в списке лучших снайперов НХЛ Филу Эспозито. Между ними теперь всего три шайбы. На счету россиянина - 714, у легенды прошлого - 717 шайб.

Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire
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Лучшим игроком встречи был признан Орлов. Удачную игру провел и голкипер Илья Самсонов, отразивший 36 из 37 бросков.

"Питтсбург" переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:1. На счету Евгения Малкина гол и результативная передача. У проигравших сотый пас в заокеанской карьере сделал Павел Бучневич. Российский вратарь "рейнджеров" Александр Георгиев был заменен после третьего гола, отразив всего три броска.

"Каролина" переиграла "Флориду" - 4:2. На счету российского форварда "ураганов" Андрея Свечникова голевая передача. "Нэшвилл" в серии буллитов одолел "Даллас" - 4:3. У проигравших ассистентский балл набрал Денис Гурьянов.

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