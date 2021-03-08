Пентагон: США готовы нанести ответный удар после атаки в Ираке

Соединенные Штаты могут нанести ответный удар после обстрела иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя. Мы нанесем удар, если посчитаем, что это необходимо", - подчеркнул шеф Пентагона. При этом он не стал говорить, кто именно стоит за недавней атакой.

Пятого марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что решение о нанесении ответного удара пока не принято. При принятии подобных решений Пентагоном "учитывается множество факторов", цитирует Кирби ТАСС.