Певица Манижа представит Россию на "Евровидении-2021"

Певица Манижа представит Россию на международном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае 2021 года в голандском городе Роттердам. Она исполнит песню Russian Woman (в переводе с английского языка - "Русская женщина").

Об этом стало известно после народного голосования, которое снова состоялось на российском телевидении, впервые с 2012 года. Проголосовать зрители могли с помощью sms-сообщения и только один раз с каждого телефонного номера. После подсчета зрительских голосов первое место заняла 29-летняя Манижа, исполняющая соул, рок и этно-фолк.

Ее конкурсная песня "Русская женщина" - зажигательная, куражная, с использованием ритмики хип-хопа, но еще в большей степени русской народной танцевальной музыки. Наверняка, кто-то из зрителей пустился в пляс еще во время голосования. Да и припев в ней задорный и фразы текста сочные, порой подходящие для мемов.

Задора, обаяния и чувства юмора Маниже не занимать. Сценический опыт у этой исполнительницы и автора песен также отменный - она выходила на сцену с музыкантами "Би-2". И именно ее они пригласили для участия в проекте "Куртки Кобейна", концертная премьера которого состоялась в 2020 году.

Сама Манижа рассказала, что "русский язык ей пришлось учить с нуля". Ее семья - беженцы из Таджикистана. Но по-русски артистка давно уже говорит без акцента. И конечно, она очень музыкальна, талантлива, артистична.

В номере для "Евровидения" Манижа пела частично на английском, но в основном на русском. И это тоже тренд конкурса - включать в песни традиции музыкальной культуры своей страны, а текст или хотя бы часть его исполнять на родном языке. Английского на "Евровидении" и так очень много, но зрителям уже хочется больше узнавать и о других странах.

Соперниками Манижы были Антон Беляев и дуэт #2Маши, известные по хиту "Босая". Обе песни - стильные, интересные, но справедливо, что победила Манижа и ее столь удачно подходящая для конкурса, позитивная и драйвовая, с использованием российских народных и вокальных традиций песня. Обозреватель "РГ", кстати, голосовал именно за Манижу.