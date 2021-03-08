Пять мифов о TikTok: что должны знать родители об этой соцсети

Ваш ребенок-подросток часами сидит в смартфоне, что-то снимает на видео, время от времени хохочет и не выпускает телефон даже за обедом? Сто процентов - он в TikTok. TikTok сегодня на слуху. Не замечать - нельзя, а сделать своим союзником - можно. Шесть мифов о TikTok: что должны знать родители об этой соцсети. Разберем их с доцентом факультета журналистики МГУ Анастасией Николаевой.

1. Вам кажется, что в TikTok все только кривляются.

Это не так. "TikTok продвигает образовательные темы. Например, в TikTok пришел известный телеведущий, географ Николай Дроздов, он делает прекрасный контент, связанный с географией. После первого же ролика у него было 234 тысячи подписчиков. И нет сомнений, что это будет топовый блогер на площадке этой соцсети. К примеру, на одном из видео он показывает глобус и спрашивает: если мы будем одновременно копать с Северного и Южного полюса, куда мы попадем?", - рассказывает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Анастасия Николаева, которая занимается изучением стилистики интернет-текстов.

Интересуетесь Достоевским, Чеховым, Бродским, Мандельштамом? Хотите знать, чем неудобно "неудобное поколение"? Вам сюда, в TikTok МГУ им. М.В. Ломоносова.

"Вот еще близкая нам тема - русский язык. Как мы напишем полбанана? Слитно, раздельно, через дефис? Смотрите ролик (@olga.ege), уж точно не перепутаете", - продолжает Анастасия Николаева.

2. В TikTok нет песен на русском языке.

Это совсем не так. Вот видео: это явно бухгалтерия, две женщины средних лет, берут подложку песни, которую слушали в молодости - группа "Сектор Газа". "Для TikTok очень важно звуковое оформление. Там много русских народных песен. И много хороших откликов на такие видео", - поясняет Анастасия Николаева.

3. В TikTok все только любуются собой и высмеивают других.

TikTok - одна из самых отзывчивых площадок по отношению к тем, кто чем-то отличается от многих. Тут хорошо себя чувствуют люди с ограниченными возможностями. "Вот смотрите, - комментирует Николаева, - на видео два близнеца - уже взрослые ребята с инвалидностью. Они сняли музыкальное поздравление с Новым Годом своим родителям. У парней 189 тысяч подписчиков плюс те, кто заходит на их страничку. А какие там комментарии! "Ребята, вы молодцы!" Недавно один из подписчиков оплатил им реабилитацию в санатории".

Еще один тренд TikTok - "я не совершенна". У меня лишний вес, у меня длинный нос, я такая-сякая. В TikTok все друг друга утешают, поддерживают. По мнению Анастасии Николаевой, Инстаграм для детей гораздо хуже: "Это магазин. Все у тебя должно быть определенного качества, цвета, а в TikTok ты любой хорош. Вот это ты у холодильника, это твой любимый облезлый пес, про которого ты рассказываешь, что вам равное количество лет: тебе 15 и ему 15. И у тебя в комментариях тысячи людей обливаются слезами, понимая, что для тебя это начало жизни, а для собаки - уже почти конец".

4. TikTok разобщает детей и родителей.

Но при этом там много дуэтов - мама и сын, папа и дочка, есть семейные и при этом очень добрые видео. Вот девушка поет "Ландыши" вместо со своей бабушкой.

А вот замечательное и трогательное видео о своем дедушке.

5. В TikTok много чернухи и негатива.

TikTok не пропускает трагедийный контекcт, не разрешает пугать своих зрителей. Если попадается видео, где кто-то мучает животное, обижает женщину, сразу идут жалобы - у пользователей есть возможность кликнуть на видео и отправить жалобу.

Многие ролики сняты с большим чувством юмора. Помните, была новость, что женщина впервые стала машинистом электропоезда? В тик-токе сразу появился такой ролик: брутальный мужчина в розовом костюме принцессы и крылышками за спиной заявляет: "Предлагаю вообще не рождаться от женщин. И так мы победим!" (@kirushaboroda).

Р.S.

Есть ли троллинг в TikTok? "Есть, - говорит Анастасия Николаева, - но он есть и в школе со стороны учителей, и дома - со стороны родителей. Вы поинтересуйтесь, какие вопросы задавали Владимиру Маяковскому после одного из выступлений: "Почему афиши "Маяковский" не висят в уборных?", "Видели ли Вы еще такого нахала, как Вы?" "Володя, скажи, брат, почему ты надел самый старый костюм и заграничный жилет, а за концерт взял 500 рублей. Нехорошо", "В каком классе Вы ехали и кто на Вас тошнил?"