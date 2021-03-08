Почему Германия не спешит снимать маски и отменять карантин

Надежды немцев, что с приходом весны жизнь начнет возвращаться в привычное русло, не оправдались. Вновь посовещавшись с премьерами земель, канцлер Ангела Меркель объявила об очередном продлении локдауна - на этот раз до 28 марта. И хотя глава правительства озвучила план постепенного смягчения карантинных мер, до открытия кафе, ресторанов, театров, кино еще очень далеко. К тому же власти оставили за собой право пустить в ход план "стоп-кран", если цифры "короны" резко поползут вверх. При этом Меркель оказалась меж двух огней. Сторонники жесткого курса среди политиков и медиков ругают ее за "слабину" - мол, даже те небольшие послабления, на которые согласилось правительство, чреваты новой вспышкой инфекции, считают они. Да и непредсказуемый штамм-мутант из Британии "может стать доминирующим в ФРГ", пугают эпидемиологи. А вот бизнесмены, да и многие рядовые бюргеры, у которых сдают нервы от неопределенности и сидения взаперти, требуют скорейшего снятия карантина. Даром что длится он с середины декабря, и "света в конце локдауна" пока не видно.

"День сурка", "бесконечный дурной сон", "жизнь, поставленная на паузу" - так немцы описывают в соцсетях свои чувства от происходящего последние три месяца. Как пишет Deutsche Welle, на карантине многие граждане "спиваются и толстеют". Социологам из INSA-Consulere удалось подсчитать: в Берлине и в Бранденбурге 43 процента жителей поправились на пять с половиной килограммов, а 14 процентов набрали более десяти кило. Прибавилось работы и у психиатров, отмечающих рост депрессий. Неудивительно, что нарушителей карантина становится все больше. На минувших выходных полицейские провели по всей стране очередные рейды. Некоторые протоколы, которые приводит Spiegel online, поражают воображение. Так, в нижнесаксонской коммуне Вестергеллезен стражи порядка пресекли "боксерский бой на самодельном ринге в сельском сарае с участием десятков зрителей". Во Фрайбурге полиция накрыла импровизированное казино в стенах местной таверны. В качестве улик "были изъяты игральные карты и жетоны". А уж подпольные вечеринки в квартирах и подвалах с громкой музыкой и множеством гостей стали чуть ли не рутиной.

Меркель объявила об очередном продлении локдауна - на этот раз до 28 марта. И хотя канцлер озвучила план постепенного смягчения карантина, до открытия кафе, ресторанов, кино еще далеко

Редкие гости из Германии, которым в эти дни удается приехать в Россию, искренне поражаются тому, что видят на наших улицах. "Здесь все так непривычно. Везде много людей, работают кафе, рестораны. В Германии такое сейчас просто невозможно представить, - поделился впечатлениями с "РГ" депутат бундестага, новый координатор правительства ФРГ по межобщественным связям с Россией Йохан Заатхоф, который недавно посетил Петербург и Москву с первой рабочей поездкой в этом качестве. - У нас только недавно, 1 марта, открылись парикмахерские, и я не успел туда сходить до отъезда". Пока трудно сказать, сколько в Германии будет сохраняться локдаун, признает политик из партии социал-демократов, входящей в правящую коалицию.

Решение открыть в первый день весны парикмахерские (а чуть ранее - начальные школы и детские сады) стало первой серьезной уступкой властей. Многие заведения распахнули свои двери прямо в полночь! Подобная внеурочная работа до сих пор была в Германии в диковинку. "У нас творилось что-то невообразимое, наплыв был бешеный, - подтвердила "РГ" студентка из Берлина Франциска. - Люди шли в парикмахерскую как на праздник! Стриглись в ночи, а потом выкладывали селфи".

С 8 марта карт-бланш на возобновление работы получили садовые рынки, цветочные и книжные магазины, а также автошколы и аэроклубы. Правда, учеников не пустят на порог без свежей справки об отсутствии "короны". Поговаривают, что в будущем ее придется предъявлять даже при посещении кафе. А для похода в непродовольственные магазины и торговые центры нужно будет резервировать время на определенный "сеанс". Сохранит ли этот "дивный новый мир" хотя бы отдаленное сходство с прежним, "доковидным", большой вопрос. Пока же немецкие города, включая столицу, по-прежнему выглядят пустынно, особенно в будни. "На днях мне надо было проскочить на Курфюрстендамм, кругом царила пустота, к которой никак невозможно привыкнуть. Только на выходные люди вылезают на природу, как медведи из берлоги", - говорит Франциска.

А вот чиновники Дюссельдорфа, входящего в пятерку крупнейших городов ФРГ, неожиданно воспротивились посиделкам граждан под открытым небом. "Решили, что народ уж слишком солнцу радуется, и теперь на набережной Рейна нельзя не только сидеть, но даже останавливаться!" - рассказала "РГ" местная жительница Анна. На сайте городской администрации даже появился новый бюрократический термин: "запрет на заминку". Он начинает действовать с трех часов дня в пятницу и распространяется на все выходные. "Я глазам не поверила, когда прочитала! Похоже, бюрократия у нас окончательно победила логику", - возмущается девушка.

Впрочем, логика в действиях немецкого правительства все же есть. Власти смотрят на конкретный показатель - "семидневный коэффициент заражений". По последним данным Института Коха, он составляет 68 пациентов на 100 тысяч жителей. Как только порог опустится до 35 человек, последуют новые послабления. Хотя в целом рост числа заболевших в ФРГ относительно невелик (8 марта выявлено всего 5011 новых инфекций), эпидемиологи полагают, что страну накрывает третья волна пандемии. В своих выступлениях Меркель бьет в одну и ту же точку: общество "не может позволить себе проявить беспечность", ставя под удар хрупкие достижения в борьбе с "короной". Другого выхода у канцлера нет, ведь Германия вступила в год больших выборов. А сторонников жесткого карантина среди избирателей тоже немало. Как показал мартовский опрос Infratest dimap, 47 процентов респондентов готовы терпеть и дальше, а 20 процентов не прочь, чтобы правительство еще больше закрутило гайки. Правда, и в лагере противников локдауна заметно прибывает. Если в январе всего 17 процентов немцев требовали его немедленной отмены, то теперь их почти в два раза больше, отмечает портал statista.de.

В первых рядах, конечно же, бизнесмены. Даже субсидии от государства, которые получили далеко не все предприниматели, не спасли многих от разорения. "Мы восприняли последние решения властей с разочарованием и недоумением. Это просто катастрофа, - заявил глава Торгового союза Германии Стефан Гент. - По сути, всех "небакалейщиков" обрекли на простой еще как минимум до конца марта. Он грозит новыми потерями в 10 миллиардов евро". По мнению экспертов, ближайшие недели станут решающими. Причем правительству придется учитывать не только цифры "короны", но и барометр общественных настроений. Пока вся надежда на то, что вакцинация наберет обороты хотя бы к лету. Параллельно в Германии обещают наладить массовое тестирование. Кстати, на прошлых выходных в стране впервые разрешили свободную продажу экспресс-тестов, прежде доступных только для медиков. Как пишет Tagesspiegel, в берлинских супермаркетах за ними с семи утра выстроились огромные очереди. Хотя в одни руки выдавали не больше одной упаковки, граждане в считаные минуты смели весь товар, который мгновенно стал дефицитом.

Между тем

Парламент Финляндии поддержал закрытие баров, ресторанов и ночных клубов. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. С 9 марта заведения смогут продавать еду навынос. Запрет будет действовать повсеместно зак исключением немногих регионов, где эпидемиологическая ситуация не вызывает опасений.