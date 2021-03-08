Отвыкнет ли публика ходить в кино из-за пандемии

Ситуация с кинобизнесом в США остается крайне неопределенной. По свидетельству интернет-портала NPR, происшедшее уже несколько месяцев назад открытие кинотеатров в таких городах, как Хьюстон, Феникс, Филадельфия и Чикаго, не привело к тому, что залы заполнились стосковавшейся публикой.

Причем зрители не спешили в кино отнюдь не из-за пандемических опасений - им просто нечего там смотреть: все главные студии страны либо отложили премьеры своих блокбастеров до лучших времен, либо выпускают их сразу на стрим-платформах. Выпускать их в кинотеатральный прокат им невыгодно, пока не открылись кинотеатры в двух крупнейших центрах страны - Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, составляющих от 12 до 14 процентов национального бокс-офиса.

Теперь, наконец, они стали открываться и в Нью-Йорке - правда, с ограничением числа зрителей в зале до 25 процентов. Но если кинотеатры крупнейшей здесь сети AMC зажгли экраны 5 марта, то вторая по значению сеть Regal Entertainment пока не вернулась к жизни. Вице-президент Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Патрик Коркоран считает, что только полное открытие кинотеатров в крупнейших городах США даст голливудским студиям уверенность в том, что их главные новинки успешно пройдут в стране и за рубежом. Именно эти города дают и главный резонанс от кинопремьер в СМИ.

Затянувшийся антракт в работе волнует владельцев киносетей еще и потому, что пока кинотеатры закрыты, в обществе быстро формируются принципиально новые навыки общения с кинематографом. За минувший год публика привыкла смотреть фильмы в стрим-формате у себя дома, она даже находит в этом "кино на диване" определенные преимущества. Голливудские гиганты киноиндустрии тоже стали приспосабливаться к новым условиям и все чаще делают ставку на стрим-платформы, разрабатывая новые формы сотрудничества с ними и активно разведывая для кино "цифровое будущее". Уже теперь происходят крутые перемены в их отношениях с интернетом: если еще недавно картины выходили эксклюзивно в кинотеатрах и только спустя три месяца могли появиться онлайн, то недавно кинокомпания Warner Bros. решила отказаться от этого принципа и все свои релизы 2021 года собирается выпустить одновременно в кинотеатрах и на стрим-платформах.

Но Патрик Коркоран видит существенную разницу между восприятием кино в большом зале и дома. Поход в кинотеатр налагает на публику некоторую ответственность: зритель готовит себя к большей сосредоточенности на искусстве, без отвлечений на телефонные звонки, обед или засидевшуюся собачку. При домашнем рассеянном просмотре кино становится таким же элементом фона, как постоянно бормочущий телевизор, в фильм труднее углубиться, ощутить его атмосферу, сполна разделить волнения его героев. Как и кино, случайно и обрывочно увиденное по телевизору, фильм в стриме перестанет быть явлением культуры, - считает Коркоран.