Покупатели квартир все чаще сдают старое жилье застройщику

Услугой trade-in (покупкой новой квартиры с зачетом стоимости старой) все чаще пользуются покупатели жилья в новостройках. Еще больший всплеск спроса на это ожидается в начале лета.

За последний год количество покупателей, рассматривающих такой способ продажи своей недвижимости выросло на 10-15%, отмечает замруководителя центра новостроек компании "Этажи" Софья Отвесова. При этом фактически к этому прибегает меньшее число покупателей - на вторичном рынке дефицит квартир и даже без услуг застройщика они продаются довольно быстро.

В начале года опция trade-in в Москве предлагалась в каждом третьем новом жилом комплексе - этой схемой можно было воспользоваться в 115 проектах, сообщает "Метриум". Это на 85% больше, чем год назад. "Выбранная квартира в новостройке бронируется на определенный срок, пока застройщик или его агент продают старое жилье клиента. Если это жилье удается реализовать, вырученные деньги поступают застройщику в оплату новой квартиры", - поясняют эксперты.

"Если за 2018 год доля таких сделок у компании в московском регионе выросла с 2 до 5%, то в 2019 году она составила 12%, в 2020 году - 15%, а в 2021 году мы рассчитываем нарастить ее до 20% от общего объема продаж", - отмечает руководитель отдела спецпроектов ГК "Инград" Сергей Елисеев.

"Схема trade-in позволяет застройщикам существенно расширить круг покупателей, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Они привлекают клиентов, которым недостаточно сбережений для покупки жилья. При этом девелопер ничего не теряет - почти всегда период бронирования новостройки платный, поэтому застройщик компенсирует отчасти тот период, когда ликвидная квартира "зависает" в брони клиента с trade-in. Дольщику же не нужно самому тратить время и силы на поиск покупателя для его старой квартиры - этим занимаются профессионалы".

Количество застройщиков, предоставляющих эту услугу, растет по всей стране, отмечает Отвесова. Это связано, в частности, с выходом на рынок крупных федеральных игроков, использующих такой сервис для привлечения клиентов. Cхема популярна при межрегиональных сделках - продаже квартиры в одном регионе и покупке в другом.

У каждого застройщика свои условия предоставления услуги и свои требования к недвижимости, которая может участвовать в программе. Основные плюсы для покупателя - возможность купить квартиру без первоначальных накоплений, упрощенная процедура продажи старого жилья, находящегося в залоге у банка (а сейчас очень много квартир с недовыплаченной ипотекой), гарантированно быстрая продажа и приобретение встречного варианта, говорит эксперт. Часть застройщиков разрешает жить в квартире до момента сдачи дома, это позволяет сэкономить на аренде жилья.

По словам Сергея Елисеева, в проектах используются два варианта, поясняет руководитель отдела спецпроектов компании Сергей Елисеев. Либо клиент сразу же прощается со старой квартирой, тогда ее выкупают по цене, приближенной к рыночной стоимости, либо он проживает в своей квартире до получения ключей от новостройки - безвозмездно или оплачивая аренду своего жилья (от конкретных договоренностей зависит размер дисконта на старое жилье - от 5 до 15%). Существенное преимущество для клиента в фиксировании цены на новое жилье на период продажи старой квартиры, отмечает Елисеев.

При этом не все квартиры могут участвовать в таком обмене - застройщики обращают внимание на ликвидность объекта, добавляет Отвесова. Поскольку trade-in есть не у всех застройщиков, как альтернатива активно развивается сервис срочного выкупа жилья, говорит эксперт. При этом у собственника не возникает привязки к конкретному застройщику.

Для застройщика в такой схеме нет никаких рисков, отмечает Елисеев. "Единственным минусом можно посчитать растянутые по времени сроки проведения сделки, то есть более "длинные деньги", - говорит он. - Если стандартная покупка - это 5-10 дней, то при схеме trade-in ее срок варьируется от одного до трех месяцев в зависимости от ликвидности жилья на вторичном рынке".

Клиенты особенно интересовались trade-in в сентябре-октябре прошлого года, когда из-за ограниченного срока действия льготной ипотеки собственники вторичной недвижимости торопились быстро продать свой объект, чтобы успеть приобрести новостройку в период действия субсидированной ставки, говорит Отвесова. Вторую волну интереса к trade-in и срочному выкупу можно ожидать в конце весны - начале лета, когда подойдет финал второго этапа льготной ипотеки.