Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готова полностью закрыть страну, если масштабность распространения британского штамма коронавируса подтвердится. Об этом она предупредила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Британский штамм намного более агрессивен и заразен, чем другие, что объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Мы сейчас проверяем эту информацию, и если это правда, мы будет вынуждены закрыть страну на какое-то время", - отметила Каллас.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в больницах на севере Эстонии критична. С каждым днем все больше заболевших.

Премьер считает необходимым перевести учеников школ на дистанционное обучение, закрыть магазины (за исключением продовольственных и аптек) и рестораны, отменить развлекательные мероприятия. "Мы еще не научились жить с этим вирусом, чтобы можно было максимально безопасно продолжать повседневную жизнь, поэтому и необходимы массовые закрытия", - написала Каллас.