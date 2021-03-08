Премьер Сербии сравнила с попыткой госпереворота незаконную прослушку Вучича

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича "попыткой госпереворота". Об этом она заявила в эфире телеканала TV Pink.

По ее словам, за организацией прослушки стоит ряд функционеров из правящей в стране Сербской прогрессивной партии и связанные с ними представители МВД и криминала. Брнабич также выразила уверенность, что в этом деле замешаны иностранные спецслужбы.

"Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", - отметила премьер. По ее мнению, необходимо провести тщательное расследование, чтобы выявить всех причастных к этому делу.

О прослушке Вучича и его семьи накануне сообщил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. По его словам, было выявлено свыше 1,5 тысячи случаев перехвата их разговоров. МВД выявило причастных к этому сотрудников ведомства, их уже допросили и передали их показания в прокуратуру и суд.