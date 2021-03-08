Принц Гарри и Меган Маркл впервые с момента разрыва с британской королевской семьей дали интервью, в котором рассказали все. О причинах своего "побега", атмосфере в Букингемском дворце и суицидальных мыслях, которые вскоре после свадьбы появились в голове уже беременной Меган.

"Я сидела ночами и думала, как это все так получилось... Моя мама, мои друзья звонили мне и говорили: "Мег, они не защищают тебя". И я поняла, что все это происходило, потому что я дышала. И мне было стыдно признать это и признаться в этом Гарри... но я просто не хотела больше жить", - вспоминала Меган свои переживания из-за давления и негатива, которые она испытывала в том числе со стороны британских СМИ.

"Фирма", как в ходе беседы герцог и герцогиня Сассекские называли правящую династию, заранее готовилась к этим откровениям и накануне выхода интервью начала расследование очень вовремя появившихся в прессе заявлений бывших подчиненных Меган, которые обвинили ее в травле и доведении до слез. "Они с готовностью лгали, чтобы защитить других членов семьи, но не хотели говорить правду, чтобы защитить меня и моего мужа", - объяснила в ходе интервью Маркл. Позже журналисты отметят, что подобное расследование - дело для Букингемского дворца очень несвойственное. По словам Меган, во время беременности их сыном Арчи она впервые услышала, что ему не дадут никакого титула и не наймут службу охраны. Более того, самым главным вопросом на повестке дня в семье было то, насколько темной будет у малыша кожа. Кто именно высказывал обеспокоенность по этому поводу, герцогиня Сассекская умолчала, так как это могло бы быть "очень разрушительным для них". "Я видел, как повторяется история, - заявил в интервью принц Гарри, имея в виду события, которые некогда произошли с его матерью, принцессой Дианой. - Я спрашивал себя, что бы моя мама об этом подумала. Я думаю, она предвидела, что все это произойдет". При этом, судя по его словам, он не ожидал такого отношения от своего отца: "Я чувствую, что он меня подвел, потому что он сам проходил через нечто похожее и он знает, что такое боль, и Арчи - его внук... Мой брат и мой отец заперты в ловушке. У них нет шанса вырваться. И я очень им сочувствую", - заявил принц.

Меган утверждает, что с первых дней чувствовала себя абсолютно чужой в королевской семье. Фото: EPA

На момент подписания номера полная запись интервью еще не была опубликована в интернете, поэтому весь мир был вынужден довольствоваться самыми яркими отрывками беседы, которые публиковал в Сети транслировавший ее телеканал CBS News. Однако еще до этого в сторону супругов Сассекских начал сыпаться шквал обвинений в "наигранности", а проводившую интервью Опру Уинфри уличили в предвзятости и слишком теплом отношении к Гарри и Меган. Однако нашлось немало тех, кто с аналогичной враждебностью отнесся к действиям Букингемского дворца. Высмеял новоиспеченное расследование королевской семьи в отношении Меган, к примеру, Питер Хант, бывший корреспондент BBC по вопросам правящей династии: "Они открыли невероятную банку с червями. Они правда собираются объявить ее виновной в травле?.. Все это похоже на то, что институт (королевской семьи. - Прим. "РГ") захватили анархисты".

Британская королевская семья делится на семью и на людей, управляющих этим институтом

При этом важно понимать, кто именно является этими анархистами. Как рассказала в интервью Меган, королевская семья - не единая целостная структура. Она делится на семью и на "людей, управляющих этим институтом". "Это две разные вещи, и важно уметь разделять их, потому что королева, например, всегда чудесно ко мне относилась", - сказала она.