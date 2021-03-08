Принц Гарри и Меган Маркл сообщили пол своего будущего ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку. Об этом они рассказали в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканал CBS.

"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка, чего же еще можно желать", - отметил принц Гарри. Меган Маркл подтвердила слова супруга о своей беременности. До этого момента они в открытую не признавались, что ждут еще одного ребенка (их первенцу Арчи в мае исполнится два года), СМИ об этом узнали в феврале от представителя пары.

Меган также рассказала, что во время первой беременности британская королевская семья была обеспокоена обеспокоены цветом кожи будущего ребенка принца Гарри, поскольку мать Меган афроамериканка. Из-за этой неопределенности его уже тогда хотели лишить титула и положенной охраны.

Из-за всего этого давления супруга принца Гарри даже подумывала о суициде. "Я просто не хотела больше жить. И это была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль", - рассказал она Опре Уинфри.