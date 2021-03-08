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Рубрика: В мире

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили пол своего будущего ребенка

Текст: Юрий Когалов
Принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку. Об этом они рассказали в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканал CBS.

"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка, чего же еще можно желать", - отметил принц Гарри. Меган Маркл подтвердила слова супруга о своей беременности. До этого момента они в открытую не признавались, что ждут еще одного ребенка (их первенцу Арчи в мае исполнится два года), СМИ об этом узнали в феврале от представителя пары.

Фото: REUTERS
CBS: Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком за три дня до свадьбы

Меган также рассказала, что во время первой беременности британская королевская семья была обеспокоена обеспокоены цветом кожи будущего ребенка принца Гарри, поскольку мать Меган афроамериканка. Из-за этой неопределенности его уже тогда хотели лишить титула и положенной охраны.

Из-за всего этого давления супруга принца Гарри даже подумывала о суициде. "Я просто не хотела больше жить. И это была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль", - рассказал она Опре Уинфри.

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