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Рубрика: Экономика

Противники "Северного потока-2" выступили против СПГ из США

Текст: Сергей Тихонов
Незатихающие страсти вокруг достройки "Северного потока - 2" оставили почти незамеченной новость о том, что немецкая экологическая организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступила против поставок в Германию сжиженного природного газа (СПГ) из США и строительства в стране морских терминалов для его приема.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Пикантность ситуации в том, что DUH - последовательный и непримиримый противник российского газопровода "Северный поток - 2". Именно эта организация оспаривала почти все разрешения выданные властями Германии на его строительство. Возникали даже подозрения в ангажированности DUH. Но последние события опровергли их, по мнению членов организации, Германия не нуждается в любом газе как российском, так и американском, поскольку спрос на него падает во всем мире.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Прошедшая холодная зима в Европе, правда, развеяла это заблуждение. Зато подтолкнуло многих оценить опасность для экологии поставок СПГ из США и трубопроводного газа. Актуальности проведения такой оценки добавляют планы ЕС ввести углеродный налог для импортеров "грязных товаров", который в том числе коснется и российских поставщиков.

"Трубопровод с точки зрения экологических рисков и выбросов CO2 разумеется безопаснее", - говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он уточнил, что это связано с тем, что трубопровод - статический объект в одинаковых геологических условиях под постоянным технологическим контролем. Транспортировка же морем и сушей СПГ - это всегда риски аварий и нештатных ситуаций. Кроме этого обеспечение соответствующих низких температур при сжижении и транспортировки СПГ связано с использованием других газов, что влечет за собой выбросы СО2, пояснил Исмаилов.

По разным оценкам, углеродный след от сжижения и доставки СПГ потребителям в 2-4 раз выше, чем углеродный след от трубопроводного газа, что вынуждает производителей СПГ активно готовиться к новым требованиям ключевых импортеров энергоресурсов, стремящихся получать исключительно углеродно-нейтральное топливо.

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Но на этом проблемы для производителей СПГ из США не заканчиваются. Дело в том, что добыча сланцевого газа, а именно он используется для сжижения в США, осуществляется с использованием технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) - нагнетание жидкой смеси через пробуренную скважину под высоким давлением, в результате чего образуются трещины в пластах, через которые газ концентрируется в одной зоне и выкачивается наружу. Метод действенный, но признается крайне вредным для экологии. В министерстве охраны окружающей среды Германии в 2020 году на запрос партии "зеленых" ответили, что СПГ произведенный из газа, добытого при помощи технологии МГРП, такой же вредный для климата, как и уголь.

В России МГРП для добычи газа почти не используется, нет необходимости - он слишком дорогой и сложный. У нас его чаще применяют для добычи трудноизвлекаемой нефти, например, на баженовской свите.

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