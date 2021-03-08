Тема статьи определена датой - 8 марта.

Понятно, что сказать нечто "новое" об отношениях мужчин и женщин - основной теме культуры, искусства и просто жизни любого человека - задача абсурдная. Но можно напомнить некоторые тенденции в развитии "женского вопроса".

В течение тысяч лет патриархата "женские права" описывались формулой Наполеона "дело женщины - вязанье" или немецкой поговоркой "киндер-кюхе-кирхе". Как известно, оборотной стороной такого положения в Государстве и Обществе мужчин была галантность, куртуазность, как в демонстративных ритуалах (дарить цветы, платья, драгоценности, вставать при дамах и руки целовать), так и во вполне реальных вещах - защищать, "носить корм в гнездо".

Общие тенденции к освобождению, уравнению прав и т.д., ставшие главным трендом Европы с Великой французской революции, не сразу дошли до женщин. Сперва были мужские игры по уничтожению сословных привилегий, политическим, социальным, экономическим правам. Но, естественно, "половодье прав" понемногу разлилось и на другие "ущемленные группы". В том числе, как водится, сперва де-юре, а затем понемногу и де-факто права женщин начали подтягиваться к мужским.

История женского образования в Европе - от женских гимназий до права поступления в университеты (или в России - высшие женские курсы), растянулась на весь XIX век и начало ХХ века и, опять же, шла параллельно с другими процессами (отмена крепостного права в России и Австро-Венгрии, рабства в США; ликвидация в Европе еврейских гетто; расширение избирательных прав; создание профсоюзов и т.д.). В целом - становление гражданского (либерально-буржуазного) общества на руинах монархий и феодализма. В первую очередь все эти "плоды просвещения" достались, понятно, девушкам из среднего городского класса, ну а в ХХ веке сверху вниз протекли уже на основную массу женщин. Конечно, "розы прогресса" были с большими шипами, например, в виде "права на труд" наравне с мужчинами на фабриках - по 12-14 часов в сутки… Кстати, часто борцами за права женщин (как и за права иных "угнетенных групп") были как раз представители привилегированных сословий - те самые "просвещенные белые мужчины". Так, красноармеец Сухов бросил лозунг "Женщина тоже человек!" - к искреннему удивлению "своего гарема".

Конечно, женщины (некоторые из них) и сами активно боролись за свои права - феминистки! Выражали они настроения всех? Опросов не было, но могу предположить, что большинство крестьянок совершенно не рвались из своего привычно-патриархального состояния "за мужиком как за каменной стеной". Впрочем, ведь и многие (большинство?) крестьян не стремились порвать пуповину, связывающую их с барином. ("Распалась цепь великая, распалась, расскочилася: одним концом по барину, другим - по мужику".)

Сейчас мы присутствуем при втором акте "всемирной драмы политкорректности".

Во-первых, равенство прав относится к тем группам (гомосексуалисты, например), которых уголовно преследовали в Европе, СССР, США еще в 1930-е годы.

Во-вторых, это - очень агрессивное "равенство". Прямо говорят о "позитивной дискриминации", т.е. о фиксированных преимуществах (квотах, скажем), для бывших "униженных и оскорбленных", их праве занимать рабочие места, учиться и т.д. не по способностям, а из-за "правильного происхождения".

В-третьих, это равенство - без свободы, наоборот, равенство ценой ПОДАВЛЕНИЯ СВОБОДЫ ("игра с 0 суммой"). Орудует "полиция политкорректных нравов", языковая цензура, в интернете ловят "мыслепреступников".

Орудует "полиция политкорректных нравов", языковая цензура, в интернете ловят "мыслепреступников"

Вернемся, однако, к женскому вопросу. Уравнение в образовании и профессиональных правах показало, что в большинстве профессий половая принадлежность не имеет реального значения. Например, наука высших достижений. С 1901 по 2000 год женщины получили 11 Нобелевских премий в области науки (причем М. Кюри имела 2 премии - по физике и химии) - 2% от числа лауреатов. А в 2001-2020 гг. женщины получили 14 премий из 191, больше 7%. А уж здесь-то никто никому поблажек не дает. Вполне возможно, что дальше "женская доля" будет больше - ведь премии присуждают через десятки лет после завершения работ, а процент женщин-ученых растет.

В большинстве профессий половая принадлежность не имеет реального значения

В политике картина еще четче. Так, в Европарламенте процент женщин с 1979 по 2019 г. вырос с 15 до 40%. В палате общин сейчас 34% женщин (причем во фракции консерваторов - 24%, лейбористов - больше 50%), в французской Национальной ассамблее - 38,6%, в конгрессе США - 27%, в правительстве США - 4 женщины из 23 членов, включая вице-президента и министра финансов.

Мы - более консервативная страна, как известно. Тем не менее общие тренды работают. Из 450 депутатов ГД - 72 женщины. Меньше всего их доля в ЛДПР (2 из 40 депутатов, 5%), больше всего - во фракции ЕР (63 из 336, почти 19%, как в Европарламенте в 1980-е).

"Хороши" эти тенденции или "плохи"?

Прежде всего они просто ЕСТЬ. Они объективны.

Если все же давать ОЦЕНКИ, то мне кажется, что преодолевать дискриминацию и облегчить женщинам самореализацию на равных правах в любых сферах жизни - естественно, абсолютно нормально. С другой стороны, идея "полного уравнения" м. и ж., "унисекс" просто противоречит физиологии людей и сексуальным ролям, о которых говорил Маркс. "Что вы цените в мужчине ? - Силу. Что вы цените в женщине? - Слабость". Сейчас за такие слова его бы враз забанили "Фейсбук" и "Твиттер", но… Вдруг - если до дна выжечь отвратительный мужской шовинизм, а для гарантии и тестостерон - люди перестанут рождаться и наступит идеальная политкорректная стерильность?