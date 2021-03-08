Каждый пятый начальник в нашей стране - женщина

Большой трудовой стаж, постоянные переработки, борьба с выгоранием и мечта об МВА (квалификационная степень магистра в менеджменте). Такой портрет современной руководительницы составили в международной рекрутинговой компании Hays. Анализ опирается на проведенное в конце 2020 года исследование, в котором участвовали топ-менеджеры и руководители отечественных и международных компаний.

Доля женщин на российском рынке труда - чуть менее половины. При этом, по данным Deloitte, среди руководителей их около 20 процентов. То есть каждый пятый CEO в нашей стране - женщина. Этот показатель выше среднемирового в 4,5 раза. Чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить во главе общественных организаций или в социальной сфере.

Каждая вторая женщина-начальник в России работает больше, чем требуется. И делает это она потому, что хочет способствовать успеху компании, говорится в исследовании Hays. Однако пандемия и экономический спад значительно увеличили риски даже для стабильных организаций. Чтобы реабилитировать бизнес, 95 процентов женщин-СЕО работали и продолжают работать сверхурочно. Почти две трети опрошенных отметили, что добавляют к стандартной неделе более шести часов, а 20 процентов перерабатывают более 16 часов.

При таком графике немудрено дойти до профессионального выгорания. Среди участниц опроса лично столкнулись с этой проблемой 46 процентов. Еще треть наблюдала выгорание у коллег. Несмотря на это, 80 процентов женщин-руководителей считает, что достичь карьерных успехов, соблюдая work-life balance, более чем возможно.

Каждая третья дама-СЕО в ходе опроса отметила, что заработок в 2020 году остался прежним. Такая же часть респонденток призналась, что доходы немного выросли. У каждой пятой они уменьшились более чем на 20 процентов.

- Это было время, когда рассматривались все варианты сокращения издержек, - пояснил генеральный директор Hays в России и Швеции Алекс Штейнгардт. - В нашей компании мы на четыре месяца договорились о сокращении ставки до 0,8. Это коснулось в том числе топ-менеджеров и меня. Исключение составили стажеры и младшие специалисты - им зарплату не урезали.

В 2021 году почти 70 процентов опрошенных ожидают повышения доходов. Четверть руководителей считает, что их доход не изменится, а шесть процентов морально готовы "затянуть пояса".

Более половины женщин-СЕО работает не по исходному образованию. Верны первой профессии лишь 18 процентов руководительниц. При этом подавляющее большинство опрошенных имеет разнообразные сертификаты об обучении, планирует получать их в ближайшее время или как раз находится в процессе получения новых знаний. Почти каждая вторая владеет одним иностранным языком, 18 процентов - двумя, еще столько же - тремя. Больше трети женщин-руководителей планируют получить степень MBA. Примерно у двух из десяти она уже есть.

- Преимущество программ MBA в том, что они дают системное понимание бизнеса, позволяют разложить по полочкам уже имеющийся опыт. Такое обучение также способствует развитию нетворкинга. Чаще всего на MBA идут люди из разных индустрий и с разным опытом, но в равной мере стремящиеся к развитию и успеху в бизнесе. Работая над совместными проектами, обсуждая бизнес-кейсы, они приобретают новый опыт и практические знания, - отметила операционный директор Hays Ольга Шамбер.

Стремительная карьера пока скорее исключение из правил: 45 процентов женщин-руководителей имеют стаж от 21 года, 27 процентов работают от 16 до 20 лет.

Четыре из пяти "СЕО в юбке" имеют управленческий опыт в продажах, свыше 70 процентов - в маркетинге. Многие вышли из сферы HR. Более трети - имеют опыт руководства в финансах, а 27 процентов - на производстве. Меньше всего среди респонденток оказалось тех, кто занимал руководящую должность в IT.

В топ-5 качеств, обязательных для начальника, женщины включили умение подбирать и развивать команду, вести стратегическое планирование, управлять рисками, справляться с кризисами и слушать окружающих (в том числе подчиненных).

На основе собственного опыта дамы-СЕО выделили свойства личности, необходимые для построения карьеры. Главным оказалось умение принимать решения и брать на себя ответственность. Также важны высокая адаптивность, умение выстраивать отношения и быть лидером.