"Локомотив" в Туле разгромил "Арсенал"

В понедельник в матче 21-го тура РПЛ в Туле местный "Арсенал", находящийся в нижней части таблицы, принимал столичный "Локомотив".

В первом тайме командам не удалось открыть счет. Нулевая ничья сохранялась до 71-й минуты, когда Федор Смолов смог забить первый гол после полученной травмы.

На 75-й минуте Мурило во второй раз поразил ворота хозяев. А окончательный счет в матче установил Рифат Жемалетдинов.

После этой победы "Локомотив" набрал 34 очка и занимает седьмое место в таблице. Тульский клуб сохранил 15-ю строчку.