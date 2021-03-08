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08.03.2021 16:13
Рубрика: Спорт

"Локомотив" в Туле разгромил "Арсенал"

Текст: Максим Домчев
В понедельник в матче 21-го тура РПЛ в Туле местный "Арсенал", находящийся в нижней части таблицы, принимал столичный "Локомотив".
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

В первом тайме командам не удалось открыть счет. Нулевая ничья сохранялась до 71-й минуты, когда Федор Смолов смог забить первый гол после полученной травмы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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На 75-й минуте Мурило во второй раз поразил ворота хозяев. А окончательный счет в матче установил Рифат Жемалетдинов.

После этой победы "Локомотив" набрал 34 очка и занимает седьмое место в таблице. Тульский клуб сохранил 15-ю строчку.

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