На тульской стоянке сгорело 13 автомобилей

Пожар в тульском городе Донской уничтожил 13 автомобилей, припаркованных на неохраняемой стоянке.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 8 марта в 03.17. На место ЧП были направлены расчеты двух пожарных частей. В 03.47 ликвидировано открытое горение.

- Пострадавших нет, в 13 автомобилях выгорели моторные отсеки, салоны и наружные элементы кузова, - рассказали в ГУ МЧС по Тульской области.

- Пострадали 5 пассажирских микроавтобусов IVECO, 2 Ford Transit, Volkswagen Multivan, два УАЗа: 3309 и Патриот, Ford Galaxy, Nissan Pathfinder, Opel Zafira, - добавил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

На месте пожара работают сотрудники полиции и МЧС - они выясняют причину пожара.