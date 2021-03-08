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08.03.2021 14:20
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве малолетнего сына в Москве оказался полицейским

Текст: Владислав Куликов

Мужчина, которого подозревают в убийстве своего 6-летнего сына на юге Москвы, является сотрудником полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По предварительным данным, мужчина был пьян.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 8 марта в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте в Москве было обнаружено тело ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. В прокуратуре чуть позже уточнили, что мальчик умер от телесных повреждений. Прибывшие медики не смогли его спасти. Из этого можно сделать вывод, что, говоря простыми словами, отец избил сына до смерти. Впрочем, детально, что именно случилось на самом деле, должно установить следствие.

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении противоправного деяния, находившегося, как предполагается, в состоянии сильного опьянения. Задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы", - рассказали в Главном управлении МВД России по Москве.

Мужчина был доставлен в Следственный комитет для допроса. В связи с убийством проверку начала и прокуратура. Результаты расследования дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

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