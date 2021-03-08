Ракова: Москва готова к любому сценарию развития событий с COVID-19

В Москве готовы к любому развитию событий с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее мнению, очередной подъем заболеваемости ковидом полностью исключать нельзя. Поэтому власти готовы к любому сценарию, подчеркнула Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Она также рассказала, что коронавирусом в Москве официально переболели более миллиона человек, то есть они внесены в ковидный регистр. По словам Раковой, в городе систематически измеряется уровень популяционного иммунитета к COVID-19. Сейчас антитела G, добавила она, есть примерно у 43% москвичей.